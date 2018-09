Serie A- La Lazio riprende a volare, battuto 1-0 l'Empoli

La Lazio vuole rilanciare le sue ambizioni, dopo le sconfitte contro Napoli e Juve e la sola vittoria contro il Frosinone. Vincere anche per prepararsi al meglio per la partita di Europa League contro l'Apollon. Empoli che, al contrario, è partito bene con i suoi quattro punti in classifica. Inzaghi, per la terza volta consecutiva (record nella sua gestione), conferma il suo undici titolare in un 3-5-2 dove Milinkovic e Leiva con Parolo devono lanciare Immobile, reduce da una brutta pausa Nazionale. Empoli risponde con lo schema ad albero di Natale con Zajc e Krunic a sostegno di Caputo e fuori La Gumina dai titolari.

CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo nel totale equilibrio e le due squadre non sembrano voler colpire l'altra. Milinkovic, il più attivo in casa laziale, prova una giocata in accelerazione con palla al piede, ma colpisce malamente e palla sul fondo. Al 7' punizione Lazio, palla di Milinkovic sulla barriera. L'Empoli non è domo, anzi tutt'altro: minuto 24 Krunic riceve sulla testa un cross, palla alta. Al 29' occasione ghiotta per Acquah, ma bravissimo Strakhosha in uscita a fermare tutto. Minuto 29 Zajc ci prova con la palla che rimpalla su di lui, ma pallone oltre la traversa. Al minuto 31, gol annullato all'Empoli per fuorigioco di Caputo netto (in realtà l'arbitro sembra aver fischiato prima della conclusione a rete). Un primo tempo che si chiude in uno scialbo 0-0, con qualche occasione interessante.

Nella ripresa, la partita si sblocca con Parolo che insacca di testa un cross e sigla il vantaggio. Partita che rimane immobile e senza occasioni fino ai minuti finali, quando Correa colpisce un palo per la Lazio al minuto 89. Nel recupero la partita torna viva: al 94' Immobile riceve passaggio millimetrico e palla che termina sul fondo sinistro della porta. 95' Empoli vicino al pareggio: Caputo si smarca, ricevendo un bel traversone, lascia partire un bel tiro verso la porta, ma portiere para facilmente.

Lazio che trova vittoria fondamentale per la classifica contro un Empoli che sbaglia la prima gara contro una grande del campionato.