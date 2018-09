Higuain risponde a Joao Pedro: tra Cagliari e Milan finisce 1-1

Nel posticipo serale domenicale della quarta giornata di Serie A, il Cagliari fermail Milan sul 1-1. Un primo tempo giocato molto sottotono da parte del Diavolo, con la squadra di casa che trova subito il gol del vantaggio con il rientrante Joao Pedro. Nel secondo tempo i rossoneri trovano subito il pareggio con Higuain, ma per il resto non succede nient altro, dove entrambe le formazioni su allungano parecchio.

https://twitter.com/CagliariCalcio

LE SCELTE

Maran sceglie Joao Pedro, al ritorno dalla squalifica, dietro Farias e Pavoletti. Gattuso conferma la stessa formazione vista nella vittoria contro la Roma, 4-3-3 e il tridente Suso, Higuain, Calhanoglu.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Klavan, Romagna, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Farias, Pavoletti.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

https://twitter.com/CagliariCalcio

LA PARTITA

Inizio molto forte del Cagliari che va al tiro quasi subito con Bradaric, il quale ci prova dalla distanza ma finisce alto. Il Milan è rimasto negli spogliatoi così la squadra di casa ne approfitta e trova la rete del vantaggio al 3': ripartenza a razzo degli uomini di Maran con Pavoletti ma la sua conclusione finisce sul palo, sulla ribattuta arriva Joao Pedro che insacca per la gioia degli oltre 16.000 tifosi arrivati alla Sardegna Arena. Vantaggio 1-0 del Cagliari.

Il Milan è in gran difficoltà in questo avvio, con il Cagliari che è letteralmente padrone della partita. Il primo tiro in porta dei rossoneri arriva soltanto al 10' con Calhanoglu, ma il turco non inquadra al meglio la porta. La squadra di Gattuso forse si è sveglia al 13', ma Cragno nega il gol a Rodriguez. Dall'altra parte i sardi prendono nuovamente il palo questa volta con Barella.

Il Milan prova a rendersi pericoloso, prima con Suso ed Higuain, ma l'occasione più pericolosa arriva al 26esimo: cross al bacio di Calabria per Bonaventura ma, a tu per tu con Cragno, la spara alto.

Partita che si è assestata nei minuti centrali del primo tempo con equilibrio in entrambe le parti del campo. Negli ultimi minuti non succede praticamente nulla. Finisce con il vantaggio del Cagliari per 1-0 nella prima frazione di gioco.

https://twitter.com/CagliariCalcio

Il Milan entra con un altro spirito in campo e al 54' trova il gol del pareggio con Higuain: l'argentino approfitta di un errore della difesa rossoblu salta Cragno e insacca la rete del pareggio.

Momento di cambi: Maran inserisce Sau ed Ionita, Gattuso invece opta per Bakayoko e Castillejo.

Le due squadre sono stanche e molto lunghe e non succede granchè.

Il Milan ci prova nel finale a trovare il gol del vantaggio e lo sfiora con Suso al 90' ma Cragno li nega il gol della vittoria.

Finisce così, 1-1 tra Cagliari e Milan.