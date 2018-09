Udinese - Velazquez: "Un buon punto, siamo sempre più squadra"

Alla fine è arrivato un pareggio, in una partita dove nè l'Udinese nè il Torino hanno brillato particolarmente. Mister Julio Velazquez ha analizzato nel post partita la prestazione dei suoi.

Alla fine il pareggio è un risultato giusto per quanto visto nei novanta minuti, anche se l'occasione finale di Machis lascia un po' di amaro in bocca: "Sì sono d'accordo, penso che il risultato sia stato giusto, una partita molto equilibrata, davanti avevamo una squadra molto forte, che ha Belotti, Zaza, tanti giocatori da Nazionale. Abbiamo fatto una buona gara, soprattutto senza palla, con tanta grinta e cuore. Con la palla abbiamo avuto un paio di transizioni offensive buone e il gol è stato bello, potevamo vincerla anche all'ultimo con Machis. Dobbiamo sempre essere una squadra equilibrata, anche con i cambi in corsa vogliamo vincere ma senza perdere l'assetto. La grinta mostrata nel finale è una dimostrazione di quanto ci teniamo a fare bene. Adesso dobbiamo prepararci per andare a giocare contro il Chievo".

Lasagna ancora a secco, tanti chiedono di farlo giocare insieme a una punta di peso, come Teodorczyk: "Prima di tutto per me in una partita si giocano più partite. A Parma per esempio un pezzo di partita con due punte l'abbiamo fatta e abbiamo fatto bene. Oggi abbiamo provato a giocare con Teo, De Paul e Lasagna a sinistra, per fuori, ma con il loro schema era un po' un problema, doveva alzarsi anche Samir per dargli una mano. L'importante è mantenere l'equilibrio e avere sempre la giusta attitudine, Lasagna gioca in area gioca fuori si impegna sempre, stessa cosa De Paul, questa è la cosa più importante".

La squadra è parsa giocare con un baricentro molto basso: "Dipende dalle partite, se non riusciamo ad aggredire alti subito allora preferisco che la squadra lavori la palla più bassa per poi andare in avanti, dobbiamo sempre cercare di capire in che modo essere più pericolosi possibile".

Difesa che comunque pare diventare sempre più solida: "Loro hanno giocato con due punte di movimento molto pericolose, penso che tutta la linea dei 4 abbia fatto molto bene, in tutte le situazioni. Le riserve devono allenarsi per farsi trovare pronti, ma oggi Nuytinck, Ekong, ma anche i terzini hanno fatto bene, i due centrali hanno fatto bene grazie al lavoro dei terzini".

Ancora su Lasagna: "La sua posizione ideale è quella di punta, in un attacco a due può essere devastante, ma devo pensare al bene della squadra e al suo equilibrio. Kevin lui ha grande gamba per quanto riguarda la velocità, se De Paul attacca per fuori qualcuno deve buttarsi nello spazio. In questo precampionato così, senza un compagno di reparto, ha fatto molto bene, quindi non dipende tutto solo dallo schema. Mi fido di lui e sono sicuro che appena si sbloccherà non si fermerà più"

Infine capitolo VAR: "La tecnologia può aiutare molto, se aiuta il calcio è una cosa positiva".