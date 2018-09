Bologna: la sterilità offensiva comincia a preoccupare. Inzaghi già in bilico?

Ora la mancanza di goal diventa un problema. Dopo quattro giornate, lo 0 nella casella "goal segnati" preoccupa e non poco il Bologna, unica squadra assieme al Frosinone a non aver ancora segnato in questa Serie A. Partiti sotto i migliori auspici dopo un pre-campionato eccellente, i felsinei di Inzaghi hanno deluso e non poco, perdendo punti importanti contro rose di valore inferiore come SPAL e Frosinone. Dirette concorrenti alla salvezza a cui si sono praticamente regalati quattro punti. Al di là delle sconfitte, ciò che spaventa il tecnico emiliano è la sterilità offensiva dei suoi ragazzi. Non che Inzaghi fosse Zemaniano d'adozione - a Venezia segnava poco - ma non bucare la porta dopo trecentosessanta minuti è forse troppo anche per un allenatore che ci ha abituato a tirati 1-0 l'anno scorso.

Dato per assodato il 3-5-2 come modulo base, anche contro il Genoa non si sono visti miglioramenti. Lanciati nella mischia Destro ed Okwonwko al posto dei titolari Falcinelli e Santander, il Bologna non ha quasi mai preoccupato Marchetti, pungolato solo dopo l'ingresso di Orsolini e, per giunta, esclusivamente dal ragazzo ex Atalanta. Se a questo si aggiunge una difesa non insuperabile, ecco che il mix può diventare davvero letale come un veleno. Data per assodata l'affidabilità di alcuni interpreti offensivi, a mancare in casa Bologna è forse quel rifinitore capace di raccogliere i palloni della rosa per darli poi alla prima punta. Uno come Palacio, per dirla più pragmaticamente. Ma con un argentino spesso acciaccato, Inzaghi dovrà trovare soluzioni, provando magari una linea offensiva a tre.

Con queste premesse, Inzaghi rischierebbe un prematuro esonero, ipotesi attualmente smentita categoricamente dal ds Riccardo Bigon: "Non siamo da allarme rosso, vero che nel calcio tutto va più veloce ma alla quarta di campionato non c’è da fare drammi, c’è solo da continuare a lavorare per migliorare e portare gli episodi dalla nostra. Capisco che vengano giudicati solo i risultati ma io devo anche vedere cosa c’è dentro la partita. E in campo oggi si è vista una partita da pareggio, con grande equilibrio". Parole di circostanza o sincere dichiarazioni?