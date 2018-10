Inter - Tottenham in diretta, LIVE Champions League 2018/2019 (2-1) - Eriksen, Icardi, Vecino

Per oggi è tutto. Da Simone Cappelli, e dalla redazione Vavel, un buon proseguimento di serata. Alla prossima!

95' - E' FINITA! E' FINITA! L'Inter ribalta una partita incredibile, la vince e si prende i tre punti. Pazzesco, che esordio in Champions per i ragazzi di Spalletti.

93' - VECINOOOOOOOO! INCREDIBILEEEEE! Angolo da destra, torre di De Vrij, Vecino stacca e buca Vorm. San Siro crolla, l'Inter è avanti.

91' - ICARDI! Stacca a centro area, palla sopra la traversa. Ora l'Inter ci crede.

89' - Cambio Tottenham: fuori Kane, dentro Rose.

89' - Cambio Inter: fuori Nainggolan, dentro Valero.

88' - LUCAS! Salta Skriniar, ma non trova la porta.

85' - ICARDIIIIIIII! PAREGGIO INTEEEEER! CHE GOL! Break di Vecino, palla larga per Asamoah che serve Icardi al limite dell'area; destro al volo da impazzire che buca Vorm. San Siro impazzisce, l'Inter acciuffa il pareggio.

84' - DIER! Lucas ubriaca tutta la corsia mancina, e va al cross; tripla deviazione che

81' - CANDREVA! Lavoro certosino dell'Inter, Nainggolan smista per il laterale che non trova la porta.

78' - Winks duro su Miranda, fallo.

75' - L'Inter prova a cucire davanti, il Tottenham regge molto bene.

72' - Cambio Inter: fuori Politano, dentro Keità.

72' - Cambio Tottenham: fuori Lamela, dentro Winks.

71' - Lucas sprinta, verticale per Lamela che si vede chiudere lo specchio da Handanovic.

70' - Eriksen interviene con la mano sul suggerimento di Politano, sbraita San Siro.

68' - LAMELA! Lucas salta Skriniar, che cade e perde campo. Entra in area, la palla carambola su Lamela che calcia su Handanovic. Occasione gettata.

64' - Cambio Inter: fuori Perisic, dentro Candreva.

64' - Cambio Tottenham; fuori Son, dentro Lucas.

62' - Aurier sprinta, salta Brozovic ed apre per Lamela; destro respinto da Handanovic, poi interviene Son in fuorigioco.

60' - Dier atterra Politano al cerchio di centrocampo, punizione.

58' - Conclusione di Son da lontanissimo, blocca Handanovic.

57' - PERISIC! Break centrale di Vecino, largo da Politano. Cross dell'ex Sassuolo per il 44, che non imprime forza alla sfera e permette a Vorm di parare.

55' - LAMELA! Conclude dalla distanza, una deviazione stava ancora mettendo in difficoltà Handanovic.

53' - ERIKSEEEEEN! VANTAGGIO TOTTENHAAAM! Recupera palla tra due difensori, calcia e trova Handanovic. Sulla respinta, il destro viene deviato da Miranda e scavalca in maniera beffarda Handanovic.

52' - Brozovic pesca Politano sulla corsia, è uno schema, ma il cross non riesce bene.

50' - Solito recupero e break di Nainggolan, Vertonghen lo strattona e si prende giallo, e punizione contro da posizione interessante.

49' - Lancio di Brozovic per la corsa di Perisic; Aurier gli passa davanti, poi si pianta e subisce fallo.

47' - POLITANO! Mancino del laterale, palla larga. C'era una deviazione, netta, non ravvisata da Turpin e dagli assistenti.

46' - Inizia il secondo tempo!

Primo tempo tra muscoli, legna, e - poche - fiammate. La più grande è quella di Kane. E' 0-0 a San Siro, per ora.

45' - Termina qui il primo tempo. 0-0 a San Siro.

42' - Perisic commette fallo su Aurier, giallo per lui. Ancora una decisione al limite di Turpin.

40' - Vertonghen atterra Perisic, fallo ma nessun giallo. Inbufaliti i calciatori nerazzurri, i quali ringhiano da Turpin ricordano la sanzione a Skriniar.

39' - POLITANO! Punizione dai 25, Kane devia in corner.

38' - Sanchez in ritardo su Nainggolan, punizione interessante e giallo per il difensore ospite.

37' - KANE! Palla pazzesca di Eriksen, Kane sbuca alle spalle di De Vrij, controlla, scarta Handanovic, ma perde la possibilità di calciare e si trasporta la palla fuori. Che occasione.

34' - Lancio lungo di Skriniar per Nainggolan, pasticcia Vertonghen e l'ex Roma può metterla in mezzo. Spazza la difesa, palla che schizza buona per Brozovic che apre troppo il destro.

33' - Match che resta fisico, latitano le occasioni.

30' - Punizione tagliata di Eriksen, salta Sanchez, poi arriva Handanovic e blocca.

29' - Vecino atterra Aurier in corsa, punizione Tottenham.

26' - Cross di Perisic, doppia deviazione e smanacciata finale di Vorm a sbrogliare. Poi Kane recupera, protegge palla, e subisce fallo da Miranda.

24' - Muscoli e pressing alto per l'Inter, che prova a cucire azioni offensive. Bene il Tottenham dietro.

21' - Skriniar affronta Son, che cade a terra. Fallo, e giallo per lui. Decisione esagerata.

20' - Altro fallo su Nainggolan. Punizione di Politano che attraversa l'area e finisce sul fondo.

19' - Altro recupero di Nainggolan, falciato da Davies. Punizione Inter.

17' - Giro palla rischioso, ma efficace del Tottenham. Sfoga la corsa Aurier sulla destra, verticale per Kane frenato in corner da Miranda.

14' - Rimessa lunga di Politano, controlla e calcia Vecino in area; palla larghissima.

13' - ERIKSEN! Destro secco da calcio piazzato, distinto Handanovic.

12' - Dribla Skriniar, attacca la corsia sguarnita, e crossa; spazza la difesa Spurs.

11' - Pressing alto e ragionato dell'Inter; Davies regala una rimessa in zona offensiva.

8' - Destro di prima intenzione firmato Nainggolan, palla alle stelle.

8' - Asamoah lancia Perisic alle spalle di Aurier, cross respinto in corner.

5' - Duello tutto muscoli tra De Vrij e Kane, intervento del nerazzurro ritenuto regolare.

3' - Gran verticalizzazione di Nainggolan per Icardi; sventaglia l'assistente, azione fermata.

2' - Possesso palla iniziale del Tottenham, Inter racchiusa nella propria metà campo.

1' - Partiti!

Inno della Champions League, saluti, e poi sarà contesa.

Coreografia della nord, dove campeggia lo striscione finale. "We are back", San Siro è colorato di nerazzurro, in ogni ordine di posto. E' davvero tutto pronto a Milano per il ritorno dei nerazzurri nella massima competizione europea; entrano i giocatori in campo.

Le formazioni ufficiali.

Lo spogliatoio dell'Inter.

Si gioca a San Siro, ore 18:55.

Pochettino opta per il 4-2-3-1. Vorm tra i pali, difesa composta - destra verso sinistra - da Aurier, Sanchez, Vertonghen, e Rose. Dier e Dembelè sulla mediana, Eriksen dietro Kane con Son e Lucas ali.

Un ottimo inizio con 3 vittorie, poi luce spenta. Pochettino ha bacchettato il suo Tottenham dopo le due sconfitte - con conseguenti prestazioni sotto la sufficienza - contro Watford e LIverpool. Il tecnico degli Spurs ha voluto dare un segnale forte lasciando a casa - oltre Lloris, Alli, Sissoko, definiti infortunati - Anderweireld e Trippier per decisione tecnica. Insomma, in quel di San Siro gli inglesi promettono battaglia.

Pochettino: "Ho lasciato alcuni titolari a casa per scelta tecnica; si possono schierare 11 giocatori in campo, e 7 in panchina, lo sapete meglio di me. Non è un buon momento, se giochiamo come stiamo facendo ora non possiamo andare avanti in nessuna competizione, è palese, dobbiamo risollevarci. Contento di affrontare l'Inter, ammiro molto Spalletti."

Fonte: @SpursOfficial/ Twitter.

Spalletti vara il 3-4-2-1. In porta Handanovci, trittico difensivo composto da De Vrij, Miranda, e Skriniar. Vecino e Brozovic frangiflutti di centrocampo, Asamoah e Candreva sulle corsie. Davanti, Nainggolan e Perisic agiranno dietro Icardi.

L'Inter ritrova la Champions dopo ben 6 anni e 6 mesi, una vita. La compagine nerazzurra non ha raccolto ciò che desiderava in campionato, ed arranca nelle zone basse con solo 4 punti in altrettante partite. La sconfitta contro il Parma ha condannato Spalletti, che ora è chiamato al riscatto all'esordio nella massima competizione europea. Una buona prima, o magari una vittoria, potrebbe essere la svolta per inanellare risultati e fiducia. Ore 18:55, San Siro è già bollente.

Le parole di Spalletti.

Fonte: @Inter/ Twitter.

Sono quattro i precedenti tra Inter e Tottenham, tutti da ricordare. Nel 2010, a San Siro, un Inter spettacolare segna ben quattro gol in un tempo, ma non mette in conto la furia Bale, che si scatena nei secondi 45 minuti. L'allora terzino ara la fascia mancina, e sigla tre gol identici - cavalcata, e rasoiata diagonale - che spaventano un Inter distratta e rilassata. Nel secondo confronto del girone, stavolta in Inghilterra, gli Spurs trionfano 3-1. Nel 2013, in Europa League, in occasione degli ottavi, va in scena un doppio confronto da brividi; all'andata il Tottenham travolge i nerazzurri per 3-0, al ritorno, sotto la spinta di San Siro, l'Inter rimonta i 3 gol, ma cade ai supplementari uscendo tra gli applausi.

La preview del match, offerta dalla nostra redazione.

Arbitra Clement Turpin (FRA), coadiuvato da Nicolas Danos e Cyril Gringore. Quarto uomo il signor Guillaume Debart; gli assistenti addizionali sono Ruddy Buquet e Nicolas Rainville.