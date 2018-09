Champions League - Il Napoli di scena a Belgrado: tornano Albiol e Milik

Questa sera il Napoli inizia il proprio cammino in Champions League a Belgrado, contro la Stella Rossa. Gli azzurri sono capitati nel girone di ferro: oltre alla squadra serba devono vedersela contro il Liverpool e il PSG.

Se il Napoli vuole avere delle chance per qualificarsi stasera non deve sbagliare, anzi deve puntare ad un ampio successo. Non sarà facile nella bolgia dello stadio Rajko Mitić, meglio noto come Marakana. A Belgrado si respira molto entusiasmo, infatti stasera, prima dell'inizio del match, è prevista anche la passerella dei campioni del 1991, ultimo anno in cui la Stella Rossa partecipò alla Champions. Anche i numeri parlano in favore della Stella Rossa che non perde in casa da sei partite (3 vittorie e 3 pareggi).

Ancelotti ha diversi dubbi di formazione dovuti, più che altro, agli impegni ravvicinati tra Champions e campionato. Tra i pali si rivede Ospina dopo il turno di riposo contro la Fiorentina. In difesa ritorna Albiol, con Koulibaly e sulle fasce Hysaj e Mario Rui. A centrocampo con Allan spazio Diawara - Hamsik in panchina - e Zielinski. In attacco Milik si posiziona al centro tridente con Insigne e Callejon, l'escluso è Mertens.

https://twitter.com/sscnapoli

Di fronte, come detto, la Stella Rossa, una squadra motivata ed in condizione, perché è già a 7 gare in campionato ed 8 gare di preliminare di Champions. Milojevic conferma la stessa formazione vista in queste settimane con Jonathan, Ebecilio, Marin, ex Fiorentina e Chelsea e dietro la punta Boakye, anche lui apprezzato in Serie A con le maglie di Atalanta, Genoa e Sassuolo.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Milojevic: "Disposti a tutto per andare avanti. Non abbiamo paura di nessuno, vogliamo il risultato. “Cercheremo di non avere questi momenti perché altrimenti il Napoli ti punisce subito. Molti giocano la Champions per la prima volta, stiamo crescendo, contro giganti come il Napoli è difficile ma daremo il massimo".

Ancelotti: "In questo momento prevale l'eccitazione per iniziare questa nuova competizione, che è la più importante di tutte, affascinante per gli allenatori, per i tifosi, per i giocatori... C'è anche preoccupazione e voglia di iniziarla bene, che sarebbe molto importante, e di mettere la squadra a punto per giocarla al meglio".

https://twitter.com/sscnapoli

LE PROBABILI FORMAZIONI

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Stojkovic, Savic, Degenek, Rodic; Krstcic, Causic; Jonathan, Ebecilio, Marin; Boakye. All. Milojevic

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Diawara, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Ancelotti

ARBITRO: Szymon Marciniak (Polonia)