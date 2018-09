Juventus- Come sopperire alla squalifica di Douglas Costa

La Juve prepara la trasferta di Valencia di questa sera, ma nel campionato tiene banco la questione Douglas Costa. Posto quello che già si è detto sulla vicenda e ribadendo la ferma condanna di un gesto vile e antisportivo, seppur il Sassuolo abbia parecchio provocato, Massimiliano Allegri deve prepararsi a fare a meno del brasiliano per le prossime quattro partite. Le soluzioni alla Juventus non mancano e può essere in grado di sopportare la squalifica del suo numero undici. Nel possibile 4-3-3 le alternative esistono: Dybala esterno potrebbe essere una soluzione, che può portare benefici anche al giocatore argentino. Ipotesi doppia di due "riserve" di lusso nei nomi di Bernardeschi, il quale si è dimostrato assolutamente pronto a essere un ottimo titolare di Madama. Altro nome quello di Cuadrado, che Allegri vede terzino, ma potrebbe essere un idea anche da esterno. La duttilità già nota del jolly Mandzukic non è da escludere, come quella di riportare CR7 alle origini stile Real.

Il 3-5-2 potrebbe essere una soluzione più per tornare alla difesa a tre che per sopperire alla squalifica, in quanto sarebbe complicato pensare a un Ronaldo in panchina e a un Mandzukic non proprio seconda punta pura. In realtà, unico reparto senza problemi sarebbe il centrocampo con Pjanic, Matuidi e Khedira e Berna con Cuadrado esterni perfetti. Occhio anche alla figura di Cancelo, magari proprio in un centrocampo a cinque. Alex Sandro spostato avanti in attacco, Allegri lo ha provato nel corso della scorsa stagione, ma sembra pista poco percorribile. Emre Can non è giocatore adatto per l'attacco in nessun modo. La Juve ha comunque parecchie soluzioni a propria disposizione e, con Cristiano che si è sbloccato e una classifica da capolista solitaria, Madama saprà sicuramente sopperire a una assenza che rimane pesantissima per la rapidità e scatto del brasiliano nell'uno contro uno per esempio.