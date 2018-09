Milan, domani l'esordio in Europa League: Gattuso opterà per un turn over moderato

Domani sera il Milan farà il suo esordio in Europa League contro il l Dudelange. Allo stadio Josy Barthe per la gara valevole per la prima sfida del girone F, i rossoneri inizieranno il loro cammino con un avversario semplice, almeno sulla carta.

Per il Lussemburgo non sono partiti Musacchio, Rodriguez, Bonaventura, Cutrone (ancora alle prese con un lieve trauma alla caviglia sinistra subito in Nazionale Under 21 ndr) e Suso. Anche per questo Gattuso, ma visto soprattutto gli impegni ravvicinati tra Europa League e campionato opterà per il turn over, ma in maniera moderata così permetterà a diversi dei giocatori a sua disposizione di rifiatare.

Il tecnico rossonero farà esordire sia Reina in porta, dopo aver assistito a tre gare dalla panchina e, quasi sicuramente, anche Caldara affianco a Romagnoli. Potrebbe esserci spazio anche per Bakayoko al posto di Bonaventura ed Halilovic: nella rifinitura di oggi il croato è stato provato come esterno destro offensivo. Così, l'ultimo acquisto di Massimiliano Mirabelli prima dell’addio, non è così fuori dai piani di Gattuso e già domani potrebbe avere un’occasione per far vedere quanto vale. Attenzione che per sostituire lo spagnolo ex Liverpool resteranno in lizza Castillejo e Borini. Gattuso scioglierà i dubbi soltanto nella giornata di oggi.

Higuain e Pepe Reina guideranno una squadra giovane come quella del Milan in questo inizio di cammino internazionale.

I CONVOCATI

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Halilovic Higuain.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Milan (4-3-3): Reina, Calabria, Caldara, Romagnoli e Laxalt; Biglia, Bakayoko e Kessie; Castillejo/Halilovic, Higuain e Calhanoglu.