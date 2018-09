Milan, al via l'Europa League: contro il Dudelange Gattuso schiera una formazione inedita

Dopo la Champions League, oggi toccherà all'Europa League dove ci sarà anche il Milan che, questa sera, esordirà contro il Dudelange alle 21.00. Uno degli obiettivi dei rossoneri è arrivare in fondo a questa competizione.

Di fronte, come detto, il Dudelange, una squadra al debutto assoluto in trofei internazionali. Sulla carta non ci dovrebbe essere storia, ma attenzione a non sottovalutare gli uomini di Dino Toppmöller (che hanno fatto fuori il Legia Varsavia), la trasferta di Cagliari deve fungere da monito.

Gattuso dovrà fare a meno di parecchi giocatori: alcuni, come Cutrone e Musacchio, sono rimasti a Milanello per smaltire acciacchi fisici ed altri invece, come Rodriguez, Suso e Bonaventura, non sono partiti per il Lussemburgo per riposare e lavorare in vista della gara contro l'Atalanta.

Rispetto proprio alla gara della Sardegna Arena, il tecnico del Milan opterà per un largo turnover: tra i pali si affiderà all'esperienza internazionale di Reina, la difesa a quattro sarà composta dal debuttante Mattia Caldara, Romagnoli e sulle fasce Abate, in vantaggio su Calabria, e Diego Laxalt. Dalle ultime indiscrezioni Gattuso a centrocampo proporrà l'inedito trio composto da Bakayoko, Mauri e Bertolacci. Davanti con Higuain ci saranno Borini e Castillejo. Halilovic dovrebbe sì trovare spazio, ma solo nel secondo tempo.

Le parole della vigilia

Gattuso: "Quando si indossa una maglia come il Milan e si gioca contro il Dudelange, c'è tutto da perdere. Bisogna già preparare prima la partita e noi l'abbiamo preparata bene. Dobbiamo avere grande mentalità e grande voglia".

I convocati

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Mauri

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Halilovic, Higuain.

La probabile formazione

Milan (4-3-3): Reina; Abate, Caldara, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Mauri, Bertolacci; Borini, Higuain, Castillejo.