Napoli: ripresa degli allenamenti in vista del Torino. Ancelotti pensa a qualche cambio

Allenamento mattutino per il Napoli di Carlo Ancelotti. Nella giornata di oggi, i partenopei hanno svolto un'attivazione a secco, seguita da un lavoro tecnico. In seguito, Ancelotti ha diviso in suoi in vari gruppi per partitelle a campi ridotti, concludendo l'allenamento con esercitazioni di possesso palla. Nella giornata di ieri, gli azzurri hanno ricevuto la visita di Aurelio De Laurentiis, che ha incitato i suoi e parlato a lungo con Carlo Ancelotti. Al presidente non sarà sicuramente andato giù il pari contro la Stella Rossa, stop imprevisto che ha complicato il girone del Napoli in Champions League.

Secondo le prime stime, il tecnico azzurro dovrebbe cambiare qualcosa rispetto all'undici cosiddetto titolare, preferendo Diawara ad un affaticato Allan. L'innesto dell'ex calciatore del Bologna potrebbe portare Marek Hamsik nella vecchia posizione di mezzala, ruolo a lui congeniale considerando l'abilità di inserimento che lo ha contraddistinto. Qualche dubbio anche in attacco, dove Insigne e Callejon sono incalzati da Verdi e Mertens. Ancelotti sta valutando anche Fabian Ruiz, tornato al topo dopo qualche problemino fisico.

Intervenuto a Radio Goal, l'ex granata Martin Vazquez ha parlato del Napoli e di Ruiz: "ono 3-4 anni che il Napoli fa bene, con Ancelotti si può vincere lo scudetto. Non sarà facile per la Juventus in questi ultimi anni è la squadra più forte d'Italia e tra le migliori in Europa, ma sono sicuramente gli azzurri quelli che più di tutti possono mettere in difficoltà i bianconeri. Fabian? E' un giocatore giovane, lo scorso anno ha fatto molto bene al Betis. Non è facile per lui arrivare così giovane in Serie A, in una squadra con diversi campioni, ma penso che giocherà bene".