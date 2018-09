Sassuolo - Empoli apre la quinta giornata di A

L'anticipo della quinta tornata di A pone a confronto Sassuolo e Empoli. Si gioca al Mapei Stadium, fischio d'inizio alle 20.30, direzione affidata a La Penna. I neroverdi vantano un ruolino fin qui invidiabile. I punti in cascina sono già 7, frutto di due vittorie - contro Inter e Genoa - e un pari - con il Cagliari. Nel recente turno l'unica battuta d'arresto, sconfitta di misura con la Juventus di Allegri. De Zerbi propone un calcio piacevole, cura il dettaglio, è sotto i riflettori dopo un avvio col botto. L'Empoli staziona tre punti dietro, ma i toscani hanno comunque le carte in regola per ritagliarsi un ruolo nell'attuale campionato. Dopo la vittoria roboante con il Cagliari - 2-0 al Castellani - un punto in tre partite, lo stop interno con la Lazio prima del match odierno. L'obiettivo è chiaro, invertire subito la rotta per staccare le tre squadre che al momento chiudono la graduatoria.

De Zerbi ha due dubbi per il suo 4-3-3. In mediana, spalla a spalla tra Magnanelli e Locatelli, con il primo leggermente favorito. Secondo quesito nel settore d'attacco, la potenza di Babacar o la rapidità di Di Francesco? Il tridente è ultimato da Boateng e Berardi, le mezzali sono Duncan e Bourabia. Consigli gode della protezione di una linea a quattro: in corsia Lirola e Rogerio, al centro Ferrari e Marlon. Out Peluso.

Qualche patema in più per Andreazzoli. La lista degli indisponibili è corposa, occorre far di necessità virtù. Zajc ispira La Gumina e Caputo, Capezzi è il perno nella zona nevralgica. Acquah si gioca una maglia con Bennacer, Krunic, pronto al rinnovo, ultima il reparto. Tra i pali Terracciano, Silvestre dirige Maietta dietro. Spinta laterale garantita da Di Lorenzo e Veseli.