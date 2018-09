Milan, col Dudelange si salva solo il risultato. Rossoneri già con la testa a domenica contro l'Atalanta!

Ieri sera il Milan ha vinto all'esordio in Europa League contro il Dudelange per 1-0. A decidere la gara è stato Gonzalo Higuain alla prima rete europea con la nuova maglia. I rossoneri, nonostante la pochezza dell’avversario, hanno fatto una gran fatica a portare a casa il successo.

Un Milan vincente sì, ma soltanto con un gol di scarto. La squadra lussemburghese è stata fino al 94esimo in partita. Gattuso ha optato alla fine per un ampio turnover e forse, anche per questo, i rossoneri hanno trovato il successo non giocando una gara esaltante anche se hanno sfiorato il gol parecchie volte con Higuain e Borini.

Tra i migliori c'è proprio Gonzalo Higuain che ha firmato la sua seconda rete con la maglia del Milan, dopo quella messa a segno contro il Cagliari: forse, senza di lui, il Milan non avrebbe vinto col Dudelange. Buone note anche da Reina, Caldara e Romagnoli. Gli altri non giocando mai sono andati in campo tutti insieme ed hanno steccato. Gattuso voleva testare le seconde linee, ma hanno deluso le aspettative commettendo errori d’impostazione.

Questo Milan poteva fare molto meglio, ma oggi la squadra era già a Milanello per preparare la partita di domenica contro l'Atalanta. Sicuramente Gattuso cambierà la formazione ed tornerà ad affidarsi ai titolarissimi anche se è sono da valutare le condizioni fisiche di Mateo Musacchio e Patrick Cutrone.