Sampdoria - Inter, la conferenza di Giampaolo

Domani sera la Sampdoria ospiterà l'Inter per la quinta giornata di Serie A. Marco Giampaolo è intervenuto in conferenza stampa presentando il match: "Bisogna recuperare energie perché la gara di domani è molto impegnativa, tra virgolette è un appuntamento al buio e poi vedremo che succede accendendo la luce. Proveremo a recuperare le energie per provare a fare la partita perfetta, la gara la prepareremo solo in video, non abbiamo tempo per fare qualcosa sul campo. Dobbiamo pedalare e parecchio, senza dimenticare come andò la scorsa stagione: eravamo in un buon momento, ma non entrammo neppure il campo, ma ora si affrontano squadre diverse".

Al Ferraris arriverà l'Inter vittoriosa in Champion League: "Giocare contro un avversario forte è meglio da un punto di vista mentale perché il livello di attenzione sale automaticamente. L’Inter ha numeri importanti, è destinata a prendere la via giusta, il cammino giusto. Loro hanno avuto un giorno in più per recuperare dopo la Champions League, ma noi dovremo provare a fare una grande partita.

Giampaolo ha ancora dubbi di formazione: "Qualche dubbio ce l’ho, siamo in alto mare. Aspetto l’allenamento di oggi e anche quello di domani per capire chi giocherà. Praet sta bene ed è a disposizione. Caprari ha numeri, qualità, ma ha bisogno di continuità: spero di potergliela dare, ma solitamente i nostri attaccanti giocano tutti, le chance non mancheranno".