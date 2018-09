Serie A, la sorpresa Spal fa visita alla Fiorentina

Oggi pomeriggio la Fiorentina ospiterà la Spal per la quinta giornata di Serie A. Al Franchi si affronteranno due squadre che sono partite molto bene in questo campionato.

La Spal è davvero una bella sorpresa, difatti, dopo il 2-0 all’Atalanta, si trova al 2° posto in classifica. La squadra di Semplici, in queste prime giornate, ha già conquistato nove punti ( tre vittorie, tra cui l’ultima con l’Atalanta ndr). Inoltre, la formazione ferrarese ha subito solamente un gol, nessun altro con questo ruolino in Europa.

Nonostante la sconfitta per 1-0 contro il Napoli di settimana scorsa ed il pareggio di mercoledì sera contro la Sampdoria (match per recuperare la gara rinviata ad inizio stagione ndr), la Fiorentina ha dimostrato carattere ed un ottimo gioco. Ma già da stasera bisognerà tornare al successo per conquistare i tre punti perchè l'’obiettivo in casa viola è quello di entrare in Europa.

In campo si vedrà Lafont che ha recuperato dall’infortunio. Pioli potrebbe concedere un turno di riposo a Chiesa, può essere riproposto Pjaca, in ballottaggio con Eysseric.

Semplici confermerà il classico 3-5-2, l'unico dubbio è in regia tra Schiattarella e Valdifiori, invece in difesa Vicari dovrebbe battere la concorrenza di Djorou.

Le parole della vigilia

Stefano Pioli: "Chi viene sostituito di norma sta meglio ma deciderò domani. Tutti stanno bene, nessuno ha avuto acciacchi. Potrei fare qualche cambio ma anche confermare la squadra".

https://twitter.com/acffiorentina

Leonardo Semplici: "Siamo contentissimi per quello che stiamo facendo, probabilmente anche impensabile. Sono soddisfatto per come si sta esprimendo la squadra e per la crescita. Ma il nostro obbiettivo resta la salvezza".

I convocati

Spal

Portieri: Alfred Gomis, Vanja Milinković-Savić, Demba Thiam. Difensori: Kevin Bonifazi, Thiago Cionek, Johan Djourou, Felipe Dal Bello, Lorenco Šimić, Francesco Vicari. Centrocampisti: Filippo Costa, Lorenzo Dickmann, Everton Luiz, Mohamed Fares, Jasmin Kurtić, Manuel Lazzari, Simone Missiroli, Pasquale Schiattarella, Mirko Valdifiori, Mattia Valoti. Attaccanti: Mirco Antenucci, Sergio Floccari, Gabriele Moncini, Alberto Paloschi, Andrea Petagna

Le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Benassi, Dabo, Veretout; Chiesa, Simeone, Eysseric. Allenatore: Pioli

Indisponibili:

Squalificati:

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. Allenatore: Semplici

Indisponibili: Viviani

Squalificati: