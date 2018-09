Serie A - Il Frosinone tende la trappola alla Juventus

A seguito della buona prestazione in Champions contro il Valencia di Marcelino, la Juventus torna sul campo da gioco, nella partita contro il Frosinone. Massimiliano Allegri vuole continuare il ciclo di vittorie consecutive per aumentare il distacco dalle altre contendenti al titolo. Tuttavia il match di stasera non è semplice, gli uomini di Longo infatti potrebbero rivelarsi avversari tosti da sconfiggere.

I bianconeri sono partiti con la marcia giusta, dopo un mercato a dir poco surreale visto che, alla Vecchia Signora è arrivato il campione portoghese Cristiano Ronaldo. L’attaccante ex Real dovrebbe scendere in campo stasera, dal primo minuto, per sfogare l’enorme rabbia dovuta all’espulsione a detta di molti ingiusta ricevuta in Champions League. L’allenatore juventino potrebbe optare per una formazione di turnover, ricordando sempre però che già una volta i laziali hanno messo in difficoltà la compagine di Chiellini&Co. Senza Douglas Costa, De Sciglio e Khedira il tecnico livornese dovrà fare affidamento a Can e Bentancur a centrocampo, insieme a Pjanic. In attacco spazio a Dybala dal primo minuto con Bernardeschi ancora in “forse”. Allegri non vuole assolutamente dei cali di concentrazione.

Il Frosinone vaga alla ricerca ancora di 3 punti che tardano ad arrivare. Il pareggio con il Bologna costituisce l’unico punto raccimolato fino ad ora dagli uomini di Longo. Oggi è dura sconfiggere i campioni d’Italia in carica ma mai dire mai, e forse, dopo la batosta per 5-0 ricevuta dalla Samp, a Sportiello&Co è salita anche una voglia di rivalsa. Per questo difficile match il tecnico nativo di Torino da spazio a Goldaniga in difesa e ad Halfredsson a centrocampo. In attacco Perica con Ciano nonostante un Campbell che scalpita dalla panchina. Out Ardaiz solo per oggi, causa piccoli fastidi alla coscia.

La gara si giocherà allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone alle 20.30 ora italiana. Il match sarà diretto dal sig. Giacomelli.