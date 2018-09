Milan - Atalanta in diretta, LIVE Serie A 2018/19 (2-2): All'ultimo Rigoni!

92' GOOOOOL DELL'ATALANTA NEL RECUPERO, LA RIPRENDE RIGONI: tiro di Zapata, miracolo di Donnarumma ma Rigoni tutto solo la mette dentro. 2-2-2!

90'+5'

89' RODRIGUEZ SALVA TUTTO SULLA LINEA: tiro a botta sicura di Zapata verso la porta con Donnarumma fuori dai pali, ma lo svizzero salva tutto col piede.

87' Grande palla di Bakayoko per Higuain che colpisce solo il palo esterno.

85' Terzo cambio per il Milan: esce Calhanoglu, entra Castillejo.

83' La colpisce De Roon, ma Donnarumma blocca la sfera.

82' Angolo per l'Atalanta dopo il tiro di Zapata deviato da Kessié.

81' Possesso del Milan che cerca di rallentare il ritmo.

79' Problemi all'inguine per Gomez che resta a terra.

76' Terzo cambio per l'Atalanta: esce Gosens, entra Ilicic.

75' Restano a terra doloranti alla testa Musacchio e Toloi.

74' Secondo cambio per il Milan: esce Bonaventura, entra Bakayoko.

73' Cross di Castagne per Gosens che calcia col piattone non trovando la porta.

72' Tiro largo di Calhanolgu che aveva provato il tentativo dalla lunga distanza.

70' Cross un po' a caso di Gomez dalla sinistra, blocca Donnarumma.

69' Ancora un'altra grande palla di Suso sul secondo palo a Calhanoglu che non riesce ad impattare la sfera.

68' Si trascina la palla sul fondo Zapata, dopo essersi portato a spasso tre difensori.

65' Primo cambio per il Milan: esce Calabria, entra Abate.

64' Restano a terra doloranti Gollini e Higuain dopo uno scontro avvenuto in area sulla palla di Suso.

61' GOOOOOOOL DEL MILAN, HA RADDOPPIATO BONAVENTURA: palla di Higuain per Suso che salta Gosens, la mette dentro per Bonaventura che da centravanti anticipa tutti e batte Gollini. 2-1!

59' Calcia in porta dalla distanza Rigoni, ma non trova la porta.

58' Possesso dei rossoneri che cercano nuovamente il gol.

54' GOOOOOL DELL'ATALANTA, HA SEGNATO IL PAPU GOMEZ: azione dalla sinistra con Pasalic che serve Zapata, in numero 71 la mette in mezzo per Gomez che non ha problemi a metterla in porta. 1-1!

52' Calcio di punizione dalla sinistra per l'Atalanta dopo il fallo di Calabria.

51' Strappo di Zapata che salta Musacchio, calcia col sinistro ma non riesce ad angolare con Donnarumma che respinge.

49' Palla di Suso lisciata da tutti, dopo un grande aggancio dello spagnolo su sventagliata di Rodriguez.

47' Come al primo tempo, cerca la conclusione con il sinistro Gomez, ma non trova la porta.

19.06 - Si riparte! Pallone mosso dal Milan.

19.05 - Doppio cambio per l'Atalanta: Zapata per Barrow, Rigoni per Pasalic.

19.04 - Squadre rientrate in campo!

18.52 - Un gran bel Milan, probabilmente il migliore di questa stagione. Gioco veloce, rapido, tanti cambi di fronte e tanta tanta corsa. I rossoneri sono, fino ad ora, in possesso della partita con un'Atalanta che non sta esprimendo il suo miglior calcio e che non riesce ad incidere come dovrebbe, a causa anche della compattezza dei reparti rossoneri. Vedremo cosa accadrà nel secondo tempo. Ora una breve pausa, a tra poco!

18.48 - Finisce il primo tempo. Risultato parziale di 1-0.

45' OCCASIONE CLAMOROSA SBAGLIA DA KESSIE': palla mostruosa di Higuain a premiare l'inserimento del 79 rossonero, scavetto ma palla che si spegne di poco sul fondo.

44' Lancio troppo lungo di Calabria per Higuain, chiude Gollini.

42' Fuorigioco di rientro da parte di Higuain.

39' Palo di Bonaventura ancora su colpo di testa su gran cross di Calabria.

37' Parte Calhanoglu col destro sul primo palo per Bonaventura che impatta il pallone con la testa ma spedisce alto.

36' Fallo di Masiello sulla destra su Biglia.

34' Clamorosa palla gol sbagliata da Pasalic che, tutto solo sul secondo palo, non riesce ad indirizzare il tiro di Toloi.

33' Tiro dritto per dritto di Biglia dalla distanza, blocca Gollini.

31' Giro palla dei bergamaschi che non trovano varchi.

29' Sbaglia il cross Calabria che chiude troppo l'interno.

27'Palla davvero interessante di Gosens a cercare Gomez dall'altra parte, un pizzico lunga per l'argentino.

25' Ad un passo dal gol Barrow che si dimentica di colpire la sfera, su una palla calibrata di Gomez sul secondo palo.

24' Fallo di Biglia su Gomez. Ottima posizione per provare la conclusione in porta.

22' Check del VAR: annullato il gol del raddoppio rossonero. Si resta sull'1-0.

21' RADDOPPIO DEL MILAN, HA SEGNATO BONAVENTURA: grande colpo di testa del numero 5 su grande cross di Calabria dalla destra. 2-0!

20' Cross totalmente sbagliato da Suso che si spegne sul fondo.

19' Calcia dalla distanza col sinistro Bonaventura, smanaccia Gollini in angolo.

18' Cross di Suso, respinge la difesa bergamasca, palla che arriva su Rodriguez che tenta il sinistro rasoterr, ma la sfera finisce a lato.

17' Murato Bonaventura sul tiro a giro. Angolo.

15' Altra bell'azione del Milan da destra a sinsitra, con Suso che calcia centrale su Gollini .

13' Palla lunga di Gosens per Gomez, la blocca Donnarumma.

12' Possesso rossonero nella propria metà campo.

10' Sventagliata di Rodriguez per Suso che, però, è in posizione irregolare.

8' Ottima idea di Higuain che poteva imbucare Suso, ma Masiello chiude bene.

7' Parte Gomez in mezzo, chiude Biglia di testa in fallo laterale.

6' Altro fallo di Bonaventura sulla destra su Castagne. Punizione importante.

5' Fallo di Bonaventura su Pasalic a centrocampo.

2' GOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, PRIMA RETE DI HIGUAIN A SAN SIRO: assist al bacio di Suso che trova Higuain sul primo palo, il numero 9 gira di prima intenzione al volo e batte Gollini. 1-0!

1' Prima conclusione di Gomez dalla distanza, tiro che si spegne sul fondo.

18.02 - Si comincia! Primo pallone mosso dall'Atalanta.

17.59 - Squadre in campo!

17.45 - Squadre rientrate negli spogliatoi, a breve inizierà Milan-Atalanta. Mi raccomando, non mancate!

17.35 - Riscaldamento iniziato ormai da un po' di tempo a San Siro. Squadre concentratissime in attesa del fischio d'inizio.

17.25 - La risposta dell'Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Barrow, Gomez. All.Gasperini

17.15 - La formazione ufficiale del Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. All.Gattuso

17.05 - A breve vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona serata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Milan-Atalanta, match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2018/19, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 18:00 - verrà fischiato dall'arbitro Doveri.

Diretta Milan - Atalanta

QUI MILAN

I rossoneri sono reduci in campionato da un pareggio in trasferta alla "Sardegna Arena" contro il Cagliari di Maran. Una gara che ha visto il Milan soffrire per i primi venti minuti di gioco, il diavolo poi ha iniziato a prendere metri ed ha espresso un buon calcio, creando qualcosa in più rispetto ai rossoblu in fase offensiva.

Servirà, dunque, una partita perfetta o quasi contro l'Atalanta. Lo ha spiegato lo stesso Gennaro Gattuso nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match: " Sono difficili da affrontare, hanno pregi ma anche difetti: dovremo fare una grande gara tecnicamente e a livello di intensità".

Per la gara odierna, non saranno disponibili il giovane attaccante Patrick Cutrone ed il centrale difensivo Mattia Caldara: il primo è ancora alle prese con dei problemi alla caviglia rimediati con l'under 21. Il secondo, invece, ha accusato un lieve affaticamento muscolare.

Per quanto riguarda l'undici titolare, Gattuso dovrebbe optare per il solito 4-3-3. Donnarumma tra i pali, quartetto difensivo a partire da destra composto da Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez. Cabina di regia al solito Biglia, affiancato dalle due mezzali Kessié e Boanventura. Tridente offensivo formato da Suso, Higuain e Calhanoglu.

Live Milan-Atalanta

QUI ATALANTA

I bergamaschi, invece, sono reduci in campionato da una pesante sconfitta per 2-0, a Ferrara, contro la SPAL di Semplici. Non è un ottimo momento per i ragazzi di Gasperini che non hanno espresso il solito buon calcio, risultando troppo macchinosi, lenti e prevedibili.

Lo sa bene Gasperini che, in conferenza stampa il giorno prima della gara, ha affermato che potrebbe essere la partita della svolta non rinunciando a qualche bella parola nei confronti dei rossoneri: "Squadra di grande qualità che ha aggiunto Higuain. Stanno attraversando un buon momento e non sarà semplice. Ma faremo la nostra gara, senza pensare ad alcun obiettivo in particolare".

Sarà nuovamente disponibile il numero 10 argentino Gomez, dopo la contusione alla coscia destra patita nel match di Ferrara. Stesso problema per Reca che ha rimediato un problema alla zona inguinale e starà, dunque, fermo per un po' di settimane.

Il tecnico dei nerazzurri dovrebbe schierare in campo un 3-4-1-2. In porta Gollini, davanti a lui tridente difensivo formato da Toloi, Palomino e Masiello. In mezzo al campo De Roon e Freuler, mentre agiranno da tornanti Hateboer e Gosens. Sulla trequarti pronto Pasalic a supportare Rigoni e Zapata.