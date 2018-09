Milan, ecco l'Atalanta: Gattuso torna ad affidarsi ai suoi titolarissimi

Quest'oggi (ore 18.00) il Milan torna nuovamente in campo per ospitare l'Atalanta per la 5^ giornata di Serie A. Due squadre alla ricerca del riscatto.

I rossoneri sono reduci dalla vittoria in Europa League, ma arrivano a questa gara dopo il passo falso di Cagliari. A San Siro approda l'Atalanta, vera bestia nera del Milan, negli ultimi quattro campionati il Diavolo non è mai riuscito a battere la Dea al Meazza. Gli uomini di Gasperini, però, sono reduci da tre ko consecutivi e stanno affrontando un momento di crisi. Quindi, di fronte due formazioni alla ricerca di un successo.

Dopo aver optato per un ampio turnover in Europa League, Gattuso torna ad affidarsi alla formazione tipo: in porta Donnarumma, Kessie-Biglia-Bonaventura a centrocampo ed in attacco, a supporto di Higuain, ci sono Suso e Çalhanoglu.

Gasperini, fresco di rinnovo, punta sulla “vecchia guardia” e torna al 3-4-1-2: recupera Ajelandro Gomez, dopo il fastidio alla gamba, dietro le punte spazio ad un ex rossonero, Mario Pasalic.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Gattuso: "Non è un caso che non si vince da quattro anni con l'Atalanta, è una squadra rognosa, dobbiamo fare una grande partita, dobbiamo tenere botta e metterli in difficoltà."

Gasperini: "Le sconfitte contro Spal e Cagliari hanno fatto scattare un campanello d'allarme. Ripartiamo dal Milan con coraggio e umiltà".

I CONVOCATI

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Bonaventura, Kessie, Mauri

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Higuain, Suso, Tsadjout.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.



Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Masiello, Palomino, Toloi, Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic, Gomez, Zapata