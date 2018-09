Serie A - Fra Torino e Napoli sarà guerra per i 3 punti

La serie A non ha intenzione di fermarsi e gia alle 12.30 riparte con la super gara tra Torino e Napoli.

Al Grande Torino arrivano i Partenopei di Ancelotti, reduci da un pareggio in Champions che ha compresso i piani per la qualificazione agli ottavi di finale.

Per quanto riguarda la Serie A, Insigne&Co hanno regalato una bella prestazione nello scorso turno contro la Fiorentina, ma dovranno ripetersi per non mollare la presa dall’ormai sempre più devastante Juventus.

Spazio dunque, dal primo minuto, a Ospina, Albiol e Milik. A centrocampo l’ex allenatore del Bayern dovrebbe proporre la linea formata da Hamsik, Allan e Zielinski, il tutto all’interno di un 4-3-3. Ancora out Ounas e Ghoulam.

https://twitter.com/sscnapoli

I granata ospiteranno un Napoli in cerca di rivalsa dopo il pareggio in Champions, ma trovare un’altra vittoria dopo quella alla Spal non sarà cosi semplice per gli uomini di Mazzarri.

Sarà una sfida ricca anche di passato per questo allenatore che ha seduto sulla panchina partenopea per parecchi anni. Ora però il Torino deve tirare fuori la cattiveria giusta, per prendere in mano il controllo della classifica di Serie A.

Per questo Mazzarri opta per un modulo offensivo nonostante le numerose assenze. Out Iago Falque, In Zaza, il quale agirà al fianco di Belotti. Sulle fasce spazio a Berenguer e a Ola Aina mentre a centrocampo chance per Rincon di partire dal primo minuto.

https://twitter.com/torino

La gara si giocherà oggi, alle 12.30 ora italiana allo stadio Grande Torino di Torino. Match diretto dal Sig. Irrati.