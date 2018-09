La Fiorentina ospite dell'Inter: la conferenza stampa di Stefano Pioli

Ieri sera si è conclusa la 5^ giornata, ma la Serie A non si ferma perchè ritorna in campo già domani. La Fiorentina va a Milano per sfidare l'Inter: "Domani avremo una partita molto impegnativa - parla così Stefano Pioli in conferenza stampa - e il campionato è all’inizio, dobbiamo rimanere concentrati sul presente e sviluppare i nostri concetti di gioco. Affrontiamo una squadra forte, che ha vinto le ultime partite nel recupero, segnali di mentalità e di stato psico fisico importante, andremo per dare il massimo sapendo le difficoltà di affrontare una squadra costruita per fare la Champions e avvicinarsi alla Juve in campionato".

I viola però non stanno sfigurando anzi, inizio super positivo per la Fiorentina: "Siamo partiti con l’obiettivo di migliorare il campionato scorso, anche noi abbiamo ambizioni importanti. Siamo una squadra giovane, dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto finora, ma non siamo ancora a niente. Adesso siamo squadra, ce la vogliamo giocare. . Domani servirà una partita importante per tutti i 95 minuti".

Pioli opta per il turnover?: "Qualcosina cambierò -conclude l'allenatore-siamo alla quarta partita in dieci giorni e abbiamo speso tante energie, però allo stesso tempo vogliamo dare continuità a cosa stiamo facendo. Mi piace giocare alla pari con gli avversari, l’Inter ha avuto i nostri stessi impegni e quindi ci troviamo nelle stesse condizioni. Affrontiamo una squadra forte, che ha vinto le ultime partite nel recupero, segnali di mentalità e di stato psico fisico importante".