Ultim'ora - Giuseppe Rossi positivo all'antidoping

Non c'erano sentori della possibilità che potesse arrivare una notizia del genere ma Giuseppe Rossi è risultato positivo al test antidoping.

Il calciatore è stato sottoposto al test lo scorso 12 maggio al termine del match Benevento-Genoa. Rossi è stato trovato positivo alla dorzolamide: un inibitore dell'anidrasi carbonica ed agente anti-glaucoma, una sostanza solitamente presente nei colliri. Pepito nei due interrogatori a cui è stato sottoposto ha dichiarato di non avere fatto uso del collirio.

La sostanza sopracitata è classificata come "specificata" ovvero "consentita dal regolamento solo in caso di spiegazioni plausibili", il problema sta proprio qui perché, nei due interrogatori di cui abbiamo già parlato, l'ex attaccante della Nazionale Italiana non avrebbe fornito alcuna spiegazione plausibile.

La Procura Antidoping di Nado Italia ha richiesto 1 anno di squalifica senza però sospendere il giocatore fino alla data del processo, che si terrà lunedì 1 ottobre alle ore 14:00.

Dunque continua il brutto momento di Giuseppe Rossi che dopo una carriera ricca di gravi infortuni e la situazione attuale di svincolato, si trova anche a dover affrontare questa brutta situazione. Ora solamente il processo ci dirà chi ha ragione.