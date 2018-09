Serie B: riposa il Venezia, le big sono pronte a vincere ancora

La Serie B non conosce sosta. Mentre il Venezia osserverà un turno di riposo, le big del campionato cadetto cercheranno di vincere, dando una scossa alla loro stagione. Partendo dalla vetta, sfida casalinga interessante per l'Hellas Verona, in casa e contro uno Spezia capace di fermare il Cittadella nel turno precedente. Gli scaligeri non potranno però fallire. Novanta minuti molto tesi, poi, quelli tra Cittadella e Benevento, corazzate pronte a vincere per continuare a puntare in alto. Difficile fare pronostici, in una sfida così. Match sulla carta più agevole, invece, quello del Palermo, in casa di un Brescia il cui obiettivo continua ad essere la salvezza: chi la spunterà?

Vera e propria prova del nove per il Pescara, che dopo quattro sfide positive se la vedrà contro un Crotone che fatica ad ingranare nonostante una rosa di tutto rispetto. I delfini partono leggermente favoriti grazie al calore del proprio pubblico, occhio però alla riscossa calabrese. Dovrà cercare un piccolo miracolo, inoltre, il Cosenza, in casa di una Cremonese equilibrata e cinica. Le formazioni si equivalgono, difficile dare un giudizio preventivo sulla sfida. Match tra neo-promosse, invece, Livorno-Lecce, che cercheranno di fare sicuramente punti per avvicinarsi all'obiettivo della salvezza.

Scendendo nelle zone basse, dovrà necessariamente fare punti il Foggia, penalizzato ancora di cinque punti e dunque obbligato a vincere. In casa del Padova, i rossoneri potranno sorridere ancora. Discorso analogo per la Salernitana, che in casa proverà a superare un Ascoli inferiore dal punto di vista tecnico. I campani non devono fallire la ghiotta chance. Infine, potrebbe regalarci goal e spettacolo la sfida tra Perugia e Carpi, formazioni altalenanti nel corso della loro prima parte di stagione.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

25.09. 21:00 Brescia Palermo

25.09. 21:00 Cittadella Benevento

25.09. 21:00 Livorno Lecce

25.09. 21:00 Perugia Carpi

25.09. 21:00 Pescara Crotone

25.09. 21:00 Salernitana Ascoli

25.09. 21:00 Verona Spezia

26.09. 19:00 Cremonese Cosenza

26.09. 21:00 Foggia Padova