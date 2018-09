Juve - Bologna, Inzaghi in conferenza: "Domani affronteremo la squadra probabilmente più forte d’Europa"

Dopo la vittoria contro la Roma, il Bologna tornerà di nuovo in campo domani sera e questa volta ci sarà un altra grande squadra cioè la Juventus: "Con la Juve dovremo dare il meglio ed essere compatti, ora andiamo contro una delle squadre più forti d’Europa e spero sia motivo di crescita per i ragazzi andare in uno stadio come quello della Juventus - ha parlato così Pippo Inzaghi in conferenza stampa- C’è poco da perdere e tanto da guadagnare, va affrontata con la giusta mentalità. Son sicuro che non ci sarà appagamento, dobbiamo impegnarci tanto. Credo che non farò vedere nulla alla squadra sulla Juventus. C’è da sperare che 8 o 9 loro giocatori non siano al 100%. Bisogna andare a giocare con la mente sgombra, spero di vedere la mia squadra giocare bene, ma spesso anche la partita perfetta non basta contro squadre come i bianconeri. Sarà una partita di sofferenza, ma non partiamo battuti e ci giocheremo le nostre carte".

Il tecnico rossoblu è ritornato sul grande successo contro i giallorossi di domenica scorsa: "Abbiamo fatto una grande impresa domenica, non vedo perché non possiamo provare a ripeterci domani. Vedevo cose positive anche prima della vittoria con la Roma, così anche i tifosi che ci stavano vicini. Avremmo voluto qualche giorno in più per godercela".

In chiusura Inzaghi ha fatto il punto sulla situazione infortunati, ma sulla probabile formazione che scenderà domani allo Stadium non si è sbilanciato: "Ancora non ho pensato alla formazione perché abbiamo troppi dubbi, devo capire chi riuscirò a recuperare. Comunque sono sicuro di poter schierare giocare determinati e che anche dalla panchina possono fare bene. Venderemo cara la pelle. Non penso minimamente a domenica, farò le scelte sui giocatori che abbiamo. Siamo contati, forse avremo solo 2 centrocampisti più Valencia. Dovrò capire se cambiare modulo, l’allenamento di oggi mi chiarirà le idee. Poli non ci sarà, Svanberg ha preso una botta in testa e oggi potrà solo correre, sarà difficile averlo disponibile per domani. A Krejci domenica ho chiesto molto, è stato bravo a giocare da mezz’ala. C’erano tanti giocatori all’esordio che sono arrivati fino alla fine della partita stringendo i denti. Quando saremo al completo, dopo la sosta, avrò di che sbizzarrirmi nello scegliere i titolari. Santander va valutato, domenica mi ha chiesto il cambio".

[fonte: bologna.it]