Cagliari, Maran: "A Parma atteggiamento giusto, la Samp gioca bene"

Ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Cagliari Rolando Maran in vista del match ostico e casalingo che vedrà i suoi uomini affrontare quelli di Marco Giampaolo, in forza Sampdoria. La formazione rossoblù arriva alla sesta giornata di Serie A con un bottino di 5 punti in 5 partite da spartire in 2 pareggi, 2 sconfitte e una vittoria.

PARMA – “La gara di Parma ha lasciato aspetti positivi e negativi: di buono salvo la prima parte di gara, nella seconda invece non ci abbiamo creduto abbastanza, cercando il gol in maniera disordinata. Nonostante il risultato non sia stato benevolo, a Parma ho visto l'approccio giusto”.

PAVOLETTI O NON PAVOLETTI? – “Abbiamo ancora due allenamenti da fare, sono fiducioso per il recupero di Pavoletti”.

SAMPDORIA – “La Sampdoria è una squadra rodata e che affrontiamo in un momento in cui sta bene”.

PRIMI 11 – “Devo ancora valutare diverse situazioni: domani, comunque, è probabile che faremo qualche cambio. Sono in tanti a meritare di scendere in campo”.