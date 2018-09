Genoa: le parole di Ballardini in conferenza stampa

<p>Il <strong>Genoa</strong> vuole riscattarsi dopo lo stop contro la Lazio. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico rossoblu Ballardini ha sottolineato proprio questo concetto, non dimenticando di citare i rispettivi avversari: "<em>Rispetto per avversari e consapevolezza dei nostri mezzi. Questo significa l’opposto di essere superficiali, atteggiamento che non è da noi. Marchetti ha bisogno del suo tempo perché non giocava da molti mesi</em>".</p> <p>In seguito, <strong>Ballardini </strong>ha poi detto la sua sul Genoa: "<em>Dobbiamo essere più compatti. Battere il Bologna è stato tosto, per me il Genoa deve ritrovare solidità e continuità della passata stagione. Il Genoa si è rinforzato in attacco. In difesa e a centrocampo dobbiamo ancora dimostrarlo. In ogni caso abbiamo 6 punti anche se siamo stati superficiali a Reggio Emilia e a Roma</em>".</p> <p>Il tecnico del <strong>Genoa </strong>non si è sbottonato in merito all'undici titolare: "<em>Qualche cambiamento ci sarà a livello tecnico, slegato dal turn over. Credo che in trasferta ci sia mancata la sicurezza di squadra. Essere squadra in ogni momento della partita ti dà forza. Credo che sia giusto continuare con la difesa a tre. Sandro non è ancora pronto per l’intera partita. Rolon ha bisogno di avere di fianco a sé centrocampisti prestanti e di stazza</em>" conclude Gasperini.</p>