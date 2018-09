Inter- Icardi: "Dobbiamo migliorare, i social parlano troppo". D'Ambrosio: "Giocato bene"

Luci a San Siro e scendono in campo l'Inter e la Fiorentina per aprire la sesta giornata della Serie A. La squadra nerazzurra trionfa sulla Viola per 2-1 grazie ai gol di Mauro Icardi e, su assist del capitano nerazzurro, di Danilo D'Ambrosio. Hanno parlato proprio i due protagonisti del match.

ICARDI - "Stiamo lavorando per migliorare e anche oggi abbiamo lasciato tanto campo e troppi spazi. Dobbiamo migliorare su questo perché abbiamo i giocatori per farlo. Dobbiamo migliorare difensivamente e deve farlo tutta la squadra. Possiamo migliorare di settimana in settimana tutti insieme. Se sentivo la pressione di non essere riuscito a sbloccarmi? Prima di questo gol non sentivo pressione, questi sono affari dei social che parlano un bel po’ e non posso farci nulla. Il contratto? Io resto tranquillo e faccio quello che devo fare. Se ci sarà da migliorare il contratto si farà quando si dovrà fare".