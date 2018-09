Juventus - Bologna: la conferenza stampa di Allegri

Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna. Andiamo a sentire le sue parole!

La Juventus è l'unica squadra a punteggio pieno ed è reduce dal successo contro il Frosinone: "Nell’arco della stagione ci sono partite differenti, tutto dipende da come va il match. A Frosinone gli avversari si chiudevano con il passare del tempo, ma noi abbiamo fatto una buona partita, giocando con pazienza e lucidità per portare la palla in area, dove hai più vantaggi nel creare occasioni".

Domani allo Stadium arriva il Bologna, vittorioso contro la Roma: "Domani giochiamo contro una squadra che arriva da una bella vittoria contro la Roma e che, anche quando ha perso, ha sempre saputo soffrire e restare in gara: Inzaghi è molto bravo a tenere la squadra concentrata. Detto questo, La Juve dovrà abituarsi a continuare a vincere, che è la cosa più importante".

Ampio spazio dedicato di Allegri sulla possibile formazione di domani: "Domani Ronaldo gioca, anche perché martedì prossimo non ci sarà con lo Young Boys, ha bisogno di giocare e continuare a fare gol. In attacco con lui dovrebbe esserci Dybala, che a Frosinone ha giocato bene, anche se viene valutato solo se segna. Tengo comunque in considerazione anche Kean, a tutti gli effetti un giocatore della squadra. In porta ci sarà Perin, Chiellini riposa, sulle fasce il dubbio è se far giocare Alex Sandro, oppure Cancelo a sinistra e Cuadrado a destra. A meno che a sinistra non giochi Bernardeschi. Bentancur ha ottime possibilità di giocare, da mezzala domenica ha fatto vedere buone cose, ma deve credere di più nelle sue possibilità, ha grandi qualità. Deve fare qualche gol e qualche assist. Con lui, a centrocampo, rientrerà Matuidie poi ci sarà uno fra Pjanic e Emre Can".

Infine menzione speciale per Bernardeschi, tra i migliori bianconeri in questo avvio di campionato: "Ha giocato bene da esterno a Valencia e a Frosinone, è cresciuto tanto e i meriti sono solo i suoi. Ha capito velocemente che doveva migliorare mentalmente, fisicamente e tecnicamente, adesso ha grande entusiasmo e strapotere fisico: è importante per la Juve e per la Nazionale".