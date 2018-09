Milan, le ultime verso Empoli: Laxalt verso una maglia da titolare, Calabria sta smaltendo l'attacco febbrile

<p>Il Milan è al lavoro per preparare la trasferta di giovedì sera ad Empoli. I rossoneri sono reduci dal pareggio beffa di domenica contro l'Atalanta: una gara dominata dalla banda di Gattuso, ma i bergamaschi sono riusciti a strappare un punto al 92esimo. </p> <p>La classifica del Milan non è delle migliori e, anche per questo, Rino Gattuso farà poco turnover visto che la gara del Carlo Castellani sarà molto importante ed attenzione che l'Empoli è una buona squadra, gioca un discreto calcio e in casa propria non è mai facile da affrontare. Quindi la formazione che scenderà in campo contro 'Empoli sarà pressoche' uguale a quella vista con l'Atalanta salvo per la fascia sinistra dove ci sarà <strong>Laxalt</strong> e non Rodriguez, uno dei migliori domenica.</p> <p><strong>Davide Calabria</strong> dovrebbe esserci: il terzino oggi si è allenato con il resto della squadra segno che sta smaltendo l'attacco febbrile di ieri. Invece saranno da valutare le condizioni di <strong>Mattia Caldara</strong>: il giovane difensore non è stato convocato per la gara con l’Atalanta per un affaticamento muscolare, ma in caso di recupero potrebbe candidarsi per una maglia da titolare visto la non buona prestazione di Musacchio. Stesso discorso vale per <strong>Cutrone</strong> che, dopo l'infortunio alla caviglia, prova ancora un piccolo fastidio (non dolore) al tallone. </p> <p><strong>IL RESOCONTO DELL'ALLENAMENTO ODIERNO </strong></p> <p><em>L’allenamento odierno a Milanello era in programma nel pomeriggio: squadra in campo alle 16.15 dopo aver partecipato a una seduta di video-analisi in vista della sesta giornata di Serie A. Di seguito il racconto della seduta riportato da acmilan.com:</em></p> <p><em>TANTO PALLONE – Sul campo ribassato, per iniziare, spazio a degli esercizi a terra di stretching e di potenziamento muscolare, poi corsa con variazioni di ritmo prima di spostarsi sul rialzato, dove Rino Gattuso ha dato il via al lavoro col pallone. I rossoneri sono stati divisi in due gruppi per un’esercitazione sul possesso palla, seguita da una serie di partitelle a tema (1-2 tocchi in base ai dettami del mister). Infine partitella su campo ridotto a tocco libero.</em></p> <p><em>MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE – Alla vigilia di Empoli-Milan la rifinitura è prevista alle 12.00 a Milanello e dopo pranzo, alle 14.30, si svolgerà la conferenza stampa. Sempre nel pomeriggio ci sarà la partenza verso la Toscana.</em></p>