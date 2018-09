Parma, D'Aversa: "Sfidiamo una squadra forte, Ciciretti è pronto"

Un pareggio, due sconfitte e due vittorie. Questo è il bottino accumulato da Roberto D’Aversa e il suo Parma nelle prime 5 giornate di Serie A. Ha parlato proprio il tecnico italiano nato a Stoccarda, in occasione della partita contro il Napoli di Carlo Ancelotti.

NAPOLI – “Arriviamo da una bella vittoria e domani sfideremo una squadra forte. Stiamo giocando due gare ravvicinate e magari può mancare la brillantezza. Ma resta molto più importante l'aspetto mentale. Ancelotti è uno dei migliori allenatori e sta cercando di dare le sue idee al Napoli. Non sarà una gara facile ma nella vita di impossibile non c'è nulla. Ancelotti è riuscito a dimostrare tanto a livello europeo, è tra i gli allenatori migliori. Ha raggiunto obiettivi indipendentemente dal sistema di gioco. Ho avuto la fortuna di conoscerlo”.

PARMA – “Quando ci sono 3 partite in una settimana ci sono dei cambiamenti. Farò delle valutazioni in considerazione a tanti aspetti. Sotto l'aspetto motivazione quella di domani può essere una gara differente rispetto a quella con il Cagliari. In difesa e in attacco siamo ben coperti ma abbiamo difficoltà numeriche a centrocampo ma questo non è e non può essere un alibi”.