 Serie B - Mancuso stende il Crotone: 2-1 all'Adriatico

Nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie B 2018/2019 il Pescara batte il Crotone 2-1 e conquista il secondo successo consecutivo.

Vittoria meritata per la compagine abruzzese che passa in vantaggio nel primo tempo con un gran gol di Mancuso. Ad inizio ripresa gli ospiti pareggiano con Benali (sinistro da centrocampo) ma è nuovamente Mancuso a segnare la rete che regala i tre punti al Delfino. Con questo successo la squadra di Pillon vola al secondo posto con 11 punti mentre il Crotone resta a metà classifica con 6.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Pescara con il tridente composto da Antonucci, Mancuso e Marras mentre il Crotone risponde col 3-5-2 con Stoian a supporto di Budimir.

Buona partenza del Crotone che al 12' si rende pericoloso con Firenze che, su schema d'angolo, lascia partire un gran destro da fuori che termina a lato di poco. Col passare dei minuti, però, il Pescara aumenta i giri del motore e al 19' passa in vantaggio grazie ad un perla di Mancuso che, dal limite, lascia partire un destro al volo che non lascia scampo a Festa, 1-0.

Dopo il vantaggio della compagine adriatica i ritmi si abbassano notevolmente e la prima frazione di gioco scivola via senza ulteriori emozioni. La seconda frazione di gioco si apre con il pareggio del Crotone con l'ex Benali che, da metà campo, sorprende Fiorillo per il pareggio della compagine calabrese, 1-1.

Il Pescara reagisce e al 50' sfiora il nuovo vantaggio con Campagnaro che, sugli sviluppi di un corner, colpisce di testa ma Festa salva i suoi. Sono solo le probe generali del gol che arriva al 53' con Mancuso che, servito da Brugman, scarica un potente mancino che si stampa sulla traversa ed entra in rete, 2-1. I padroni di casa continuano a premere e centoventi secondi più tardi sfiorano il tris con Marras che entra in area ed incrocia col destro ma la sfera termina a lato di nulla.

A metà ripresa cambi da entrambe le parti: Stroppa inserisce Nalini per Rohden mentre Pillon manda in campo Ciofani e Crecco per Balzano e Antonucci. Al 75' occasione clamorosa per il Pescara con Marras che si presenta davanti a Festa ma si lascia ipnotizzare dall'estremo ospite. Nel finale Stroppa getta nella mischia anche Simy e Crociata ma il Pescara non corre rischi e porta a casa il secondo successo consecutivo: 2-1 all'Adriatico.

IL TABELLINO

Marcatori: 18'+ 54' Mancuso (P); 49' Benali (C);



Pescara (4-3-3): Fiorillo, Balzano (73' Ciofani), Gravillon, Campagnaro, Del Grosso, Memushaj, Brugman, Machin, Marras (87' Perrotta), Mancuso, Antonuci (75' Crecco). All. Pillon.



Crotone (3-5-2): Festa, Cuomo (85' Simy), Golemic, Marchizza, Faraoni, Rohden (68' Nalini), Benali, Molina (87' Crociata), Firenze, Stoian, Budimir. All. Stroppa.



Arbitro: Luigi Nasca di Bari



Ammoniti: 41' Brugman (P); 52' Benali (C); 61' Firenze (C); 91' Golemic (C);