La Roma ospita il Crotone: la conferenza stampa di Di Francesco

Alla vigilia del match contro il Frosinone Eusebio di Francesco è intervenuto in conferenza stampa: " "Le risposte che aspettiamo le ritroveremo domani. Il ritiro era voluto dalla società e da me, per ricompattare la squadra. L'atteggiamento del Frosinone sarà simile a quello del Bologna. Giocheremo in casa e saremo obbligati a cercare i tre punti".

Il tecnico giallorosso è tornato sulla sconfitta di domenica a Bologna: "Siamo mancati nella continuità durante la gara, l'approccio, anche a Bologna, è stato buono. Dobbiamo ritrovarci: la formazione che scenderà in campo col Frosinone non sarà fatta sulla valutazione di uomini o meno, mi servono giocatori che possano contribuire a uscire da questa situazioni". Alcuni giocatori al Dall'Ara discutevano tra loro: "Non avete mai visto i giocatori litigare veramente e dico: 'Magari litigassero anche di più'. Serve comunque amor proprio e lo tireremo fuori. Siamo in tempo per fare tutto, dobbiamo metterci in discussione ma c'è la voglia di rispondere a questo momento di crisi".

In chiusura Di Francesco parla della situazione della rosa e della probabile formazione di domani, su Dzeko: "Ci sono tante partite alle porte. Giocherà o lui o Schick. Giocando sabato il derby e poi in Champions valuterò attentamente", Karsdorp: "Le esclusioni sono state per scelta tecnica, non c'è stata nessuna lite con il calciatore", Kluivert: "Lui può giocare sia a destra che a sinistra. Per Marcano è un altro discorso, cerco di sopperire ad alcune deficienze che abbiamo in difesa" in chiusura su Pastore: "Cercheremo di collocarlo nella posizione migliore per farlo rendere il più possibile. Cercheremo di aiutarlo e io sono qui per questo. Sono convinto di poter dare la possibilità a tutti".