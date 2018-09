Sassuolo: una vittoria contro la SPAL per continuare a sognare

Il Sassuolo ha voglia di sognare in grande. Dopo la vittoria di rimonta contro l’Empoli, che ha parzialmente cancellato il KO in casa della Juventus, i neroverdi di Roberto De Zerbi proveranno a battere anche la SPAL, diretta avversaria per la salvezza. Le cose buone viste nelle prime giornate di campionato stanno lentamente diventando realtà, per gli emiliani, che si stanno confermando cinici e guizzanti in contropiede, caratteristica offensiva che tanto male ha fatto all’Inter all’esordio stagionale. Puntando ai quaranta punti, cifra che sottintende la salvezza matematica, il Sassuolo ha voglia però di navigare nelle acque di alta classifica, dimostrandosi come una vera e propria Cenerentola di questa stagione.

Secondo le ultime di formazione, il Sassuolo dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, ormai marchio di fabbrica di Roberto De Zerbi. Davanti al portiere Consigli, saranno Magnani e Ferrari i centrali, affiancati dai terzini Pol Lirola e Rogerio. Se in difesa si registra sicurezza, sono molti i dubbi che attanagliano De Zerbi nella zona centrale del rettangolo verde. Magnanelli è confermato in mediana, ai suoi lati agiranno Sensi e Bourabia. Occhio però al possibile utilizzo di Manuel Locatelli. Nel tridente offensivo, l’unico certo del posto è Federico Di Francesco, che dovrebbe essere affiancato da uno tra Berardi e Djuricic. In avanti, invece, Boateng si gioca una maglia con Babacar.

Al di là dell’undici titolare, ciò che dovranno confermare i neroverdi è quella voglia di fare punti vista nelle loro prime uscite stagionali. Proponendo il solito gioco offensivo e pungente, il Sassuolo ha la ghiotta chance di vivere un’annata da protagonista, convivendo in alto con le big del nostro campionato. Per far ciò, però, non si dovrà sottovalutare la SPAL, rosa scottata dal KO contro la Fiorentina e dunque vogliosa di rivalsa. I biancazzurri verranno sostenuti dal proprio pubblico, non sarà facile fermarli. Il Sassuolo ha voglia però di sognare.