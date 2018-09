Serie B - Sorride la Cremonese: battuto 2-0 un Cosenza comunque arcigno

Importante vittoria della Cremonese, che supera il Cosenza e si allontana dalla zona rossa. Confermandosi compatti e cinici, i ragazzi di Mandorlini sbloccano la sfida solo alla mezz'ora, quando è Mogos a galoppare prima di lasciar partire un missile imparabile. Nella ripresa, un'incornata di Paulinho anticipa di fatto la fine della gara, con il Cosenza che esce senza punti dalla sfida.

Padroni di casa che scendono in campo adottando il 4-3-3. Davanti a Radunovic, difesa a quattro composta da Mogos, Kresic, Terranova e Migliore. Chiavi del centrocampo affidate a Greco, protetto da Emmers e Croce. In attacco, l’ex Livorno Paulinho viene affiancato da Carretta e Castrovilli. Un più coperto 3-5-2 invece per gli ospiti, che si affidano al terzetto Capela-Dermaku-Tiritiello a protezione di Cerofolini. Palmieroin mezzo, con Verna e Bruccini ai lati. In attacco spazio a Garritano e Maniero, incaricati di ribadire in rete i cross provenienti dai fluidificanti Bearzotti e D’Orazio.

Primo tempo inizialmente favorevole al Cosenza, che grazie alla grande densità in mezzo al campo riesce a limitare gli attacchi della Cremonese. Pressando alto, i calabresi giocano alla pari con i più forti avversari, proponendo un'attenzione difensiva molto importante. Sfruttando molto l'out sinistro, i ragazzi di Mandorlini vengono guidati da Paulinho, che da sola fatica però a sfondare. Con il passare dei minuti, la Cremonese alza però il ritmo, arrivando alla fine a marcare meritatamente il tabellino. Alla mezz'ora ci pensa infatti Mogos a far esplodere lo Zini, correndo per trenta metri e proponendo una conclusione imparabile per Cerofolini. L'idea del terzino è l'ultimo ed unico squillo di una prima frazione tutto sommato noiosa ed equilibrata.

Seconda frazione che comincia come s'è conclusa la precedente, con la Cremonese cioè in goal. A fare 2-0 ci pensa il bomber Paulinho, che buca la difesa ed incorna in maniera vincente. Bell'azione di casa sulla fascia destra, dove Emmers riceve e lascia partire un cross davvero preciso. La rete subita funge da scossa, per i calabresi, che dopo tanta sofferenza riescono ad alzare i giri del proprio motore e a preoccupare Radunovic: al 71' bel colpo di testa di Dermaku sventato dal portiere ex Avellino, otto minuti dopo è Corsi a mandare il pallone sull'esterno della rete. La fase finale della gara registra un Cosenza offensivo ed ancora pericoloso all'88', quando è Bruccini a tirare senza successo dai trenta metri. Finisce così: Cremonese batte Cosenza 2-0. Migliore in campo per i padroni di casa, Paulinho. Per gli ospiti bene