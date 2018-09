Serie A: le formazioni ufficiali dei match delle 21. Fuori Dzeko, rivoluzione Napoli

Finalmente, alla sesta giornata, possiamo assistere al primo turno infrasettimanale del massimo campionato italiano. Dopo l'anticipo di ieri sera tra Inter e Fiorentina, vinto per 2-1 dai nerazzurri, e quello dell 19 di oggi tra Udinese e Lazio, alle 21 assisteremo al momento più corposo ed appassionante di questo mercoledì di calcio. La Roma ospita il Frosinone per tornare a vincere, la Juventus il Bologna in attesa del big match di sabato contro il Napoli che stasera sarà protagonista contro il Parma. Il Genoa di un Piatek scatenato attende il Chievo Verona, mentre Atalanta e Torino hanno bisogno di rialzarsi.

GENOA-CHIEVO VERONA

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Spolli, Criscito; Pereira, Romulo, Hiljemark, Lazovic; Pandev; Kouamé, Piatek.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Rossettini, Barba; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Leris; Stepinski, Giaccherini.

NAPOLI-PARMA

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Diawara, Zielinski; Insigne, Milik.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Gobbi; Deiola, Stulac, Barillà; Ciciretti, Inglese, Di Gaudio.

CAGLIARI-SAMPDORIA

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Klavan, Pisacane, Padoin; Castro, Cigarini, Barella; Joao Pedro; Pavoletti, Farias.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Barreto, Ekdal, Praet; Ramirez; Quagliarella, Defrel.

JUVENTUS-BOLOGNA

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bonucci, Barzagli, Benatia; Cuadrado, Pjanic, Bentancur, Matuidi, Cancelo; Dybala, Cristiano Ronaldo.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Paz; Mbaye, Dzemaili, Nagy, Krejci, Dijks; Destro, Falcinelli.

ROMA-FROSINONE

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Pastore, El Shaarawy; Schick.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Cassata, Chibsah, Crisetig, Beghetto; Pinamonti, Ciano.

ATALANTA-TORINO

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Rigoni, Gomez; Zapata.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ola Aina; Parigini*; Belotti.