Serie A- La Juventus suona la sesta: Dybala e Matuidi stendono il Bologna

La Juventus torna allo Stadium, dopo la vittoria di Frosinone. Avversario un Bologna reduce dalla vittoria contro la Roma. I bianconeri tornano al 3-5-2 con Barzagli e Perin finalmente in campo e senza Mandzukic. Felsinei che rispondono a specchio con Destro e Falcinelli a sorreggere attacco.

CRONACA DELLA PARTITA

La Juventus passa i primi minuti a studiare il Bologna, con gli ospiti chiusi totalmente nella loro metà di campo. Al 12', pallone in area a servire Dybala, che insacca il suo primo gol stagionale in bianconero.

@juventusfc

Passano pochi minuti e Ronaldo, salvando un pallone sulla linea, crossa rasoterra dalla parte opposta dove accorre Matuidi che scavalca il portiere del Bologna con un pallonetto tra linea e traversa. Al 27' il campione portoghese supera difesa rossoblu, calcia, ma il tiro viene parato. Il primo tempo si chiude qui con la Juventus davvero cinica e spietata, meno il Bologna troppo attendista.

Nella ripresa, la Juventus parte bene, ma il Bologna ha un occasione con palla sul fondo di Destro. Al 60' Cancelo si conferma il migliore dei suoi con un tiro meraviglioso, a cui si oppone il portiere del Bologna. Al 79' la formazione rossoblu sfiora la rete del 2-1 con Krejci su punizione, ma superlativo Perin. Ultima occasione pericolosa arriva con Ronaldo al 85' che prova a calciare, palla di poco fuori sulla sinistra.

La Juventus continua a volare e mette pressione alle contender per la lotta Scudetto (Napoli in primis), dimostrando di essere ora più che mai la squadra con cui fare i conti. Il Bologna cancella la buona prestazione contro la Roma e dimostra di dover ancora fare molto in settimana e in trasferta.