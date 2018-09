Lazio - Inzaghi: "Udinese tosta, ma l'abbiamo vinta  con lo spirito di squadra"

Visibilimente soddisfatto Simone Inzaghi nella conferenza stampa post partita. La sua Lazio infatti è riuscita ad ottenere i tre punti dopo una partita complicatissima contro un'Udinese mai doma. I biancocelesti sono stati bravi a sfruttare due chance concesse dagli avversari e le seconde linee che hanno giocato al Friuli hanno messo in campo una grande prestazione.

Il mister analizza l'andamento della partita, caratterizzata da un primo tempo latitante e un secondo invece scoppiettante: “L'Udinese è una squadra molto solida che è difficile da battere, continuando così metterà in difficoltà tante squadre. I tanti cambi hanno funzionato bene, ma non sono sorpreso, ora possiamo pensare al derby con la Roma. C'è un grandissimo spirito di gruppo, penso che con tante partite sia giusto così, nel primo tempo abbiamo creato poco perchè l'Udinese se riparte fa male, poi nel secondo tempo siamo stati bravi a segnare, peccato per il gol preso perchè abbiamo fatto 10 minuti di sofferenza evitabili”.

C'è stato un po' di parapiglia sul gol di Nuytinck, sulla punizione infatti la difesa biancoceleste non sembrava pronta: “C'era un nostro giocatore sulla palla, i nostri si aspettavano un fischio che non è arrivato e sulla punizione ci hanno sorpreso. Non so chi avesse ragione ma non dovevamo farci cogliere impreparati, Correa sta imparando i nostri meccanismi, meritava di segnare a Genova e con l'Empoli e finalmente si è sbloccato, è giusto e sono contento per lui”.

La situazione di Radu e le novità messe in campo nel turno infrasettimanale: “Radu non so se sarà recuperabile, ma queste cinque vittorie sono frutto dello spirito di squadra, Patric e Ramos hanno fatto una grande partita. Il secondo ha avuto dei crampi verso il finale e l'ho dovuto sostituire, ma era una partita dove fare grande attenzione e sono stati bravi”.