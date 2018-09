Napoli - Parma, gli azzurri calano il tris: doppietta di Milik

Nella 6^giornata di Serie A, il Napoli batte con un netto 3-0 il Parma. Gli azzurri convincono e dominano tutta la partita, a deciderla sono Insigne che apre le danze al 4' e Milik con una doppietta nella seconda frazione di gioco.

ll Napoli tiene il passo della Juventus, vittoriosa a Bologna e sabato alle 18.00 c'è lo scontro diretto. Male invece il Parma che inceppa in una sconfitta dopo due successi consecutivi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Come da pronostico, Carlo Ancelotti opta per il turnover e cambia ben 9 giocatori su 11: Malcuit prima volta titolare, a centrocampo c'è Fabian.

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Allan, Diawara Zielinski; Insigne, Milik.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Gobbi; Deiola, Stulac, Barillà; Ciciretti, Inglese, Di Gaudio.

https://twitter.com/sscnapoli

LA PARTITA

Pronti via il Napoli parte subito molto forte e trova il gol con il solito Insigne al 4': azione avviata da Malcuit e Fabian, con lo spagnolo che dalla destra mette dentro la palla sui cui arriva Milik che ripropone in mezzo, la difesa del Parma libera male e così l'attaccante 27enne da due passi la mette dentro. Quinta rete in campionato per Insigne.

Nonostante l'ampio turnover, gli azzurri, sono ben posizionati in campo, il gioco non ne risente e non fanno ragionare gli avversari.

Il Napoli prova a trovare il raddoppio al 16' con Mario Rui, su un bel assist di Milik, ma spara in curva. L'occasione più pericolosa arriva però al 24': con Zielinski che, a tu per tu con Sepe, spara alto e sciupa la rete del 2-0.

E' sempre la squadra di Ancelotti ad avere il pallino del gioco, ma non concretizza le tante occasioni da gol, come quella avuta da Milik al 34', conclusione centrale, ma Sepe devia in corner.

Il primo tempo si chiude con il Napoli si, in vantaggio 1-0, ma un risultato che va stretto ai padroni di casa visto le tante occasioni avute (la più clamorosa quella di Zielinski ndr).

https://twitter.com/sscnapoli

In avvio del secondo tempo il Napoli finalmente trova la rete del 2-0 con Milik: contropiede perfetto degli azzurri, Insigne serve il centroavanti polacco che, con un gran colpo di interno, batte Sepe ed in sacca il gol del raddoppio.

Il Parma prova a venire fuori, Daversa inserisce Siligardi e Ceravolo, ma non riesce a rendersi pericoloso, anzi è il Napoli a sfiorare ancora il gol, ma questa volta con Zielinski, il quale però, nemmeno stavolta, inquadra la porta.

Anche se con ritmi più lenti, i padroni di casa mantengono sempre il possesso del gioco . Ancelotti chiama Mertens e Verdi dalla panchina.

A chiudere la partita ci pensa al 85', ancora una volta, Milik: bella giocata di Verdi che trova sul secondo palo il polacco che, da due passi, non sbaglia ed insacca la rete del 3-0.

Gli ultimi minuti i ritmi si abbassano notevolmente con il Napoli che gestisce il vantaggio ed il Parma pensa più che altro a non rendere più pesante il passivo.

Finisce qui: il Napoli batte 3-0 il Parma ed entra in clima Juventus.