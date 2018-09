Il Napoli batte il Parma, Ancelotti: "Sarà difficile scegliere l'undici anti-Juve"

<p><a href="https://www.vavel.com/it/calcio/2018/09/26/napoli/945757-serie-a-napoli-parma.html" target="_blank"><strong>Il Napoli ha battuto</strong></a> con un netto 3-0 il Parma: a decidere il match ci hanno pensato Milik (doppietta) ed Insigne.</p> <p><strong>Carlo Ancelotti</strong> ha così parlato a fine gara ai microfoni di <em>Sky Sport</em>. <strong>Gli azzurri sono rinati dopo il ko contro la Sampdoria</strong>:<em> "Stiamo bene, siamo tutti motivati. Dalla partita con la Fiorentina abbiamo cominciando a difendere in maniera diversa e ci troviamo meglio. Quando abbiamo la palla è cambiato poco se non la posizione di Insigne che in questo momento è determinante per noi. Sono molto contento di essere qui. Sono venuto a Napoli per la qualità della rosa, il progetto della società e l'entusiasmo della città. E' un gruppo molto sano, stiamo provando a cambiare qualcosa e per ora sta andando molto bene" . </em></p> <p><strong>Il tecnico del Napoli ha optato per un turnover sostanzioso, ben </strong><em><strong>9 cambi: </strong>"Ci ha dato freschezza e un vantaggio rispetto al Parma che ha cambiato molto meno. La prova di stasera mi darà problematiche perché so che chiunque schiererò non cambierà poi così tanto l'idea di gioco". <strong>Fabian: </strong>"E' abituato sul centro-destra, più che sul centro-sinistra, perchè giocava a 3 o a 2 nel Betis a destra. E' una posizione nuova per lui, ma ha abilità negli spazi stretti nonostante l'altezza. Non è un problema per lui, ha fatto bene"</em> <strong>Malcuit:</strong><em> "Ha fatto bene, mostrando tutte le sue qualità. E' molto veloce nell'uno contro uno, deve abituarsi di più a ragionare con gli altri difensori, ma questo arriva col tempo". </em></p> <p><strong>Ovviamente la testa è già a sabato..: </strong><em>"Formazione antijuve? E' un bel rompicapo, sarà complicato tutti hanno dimostrato di poter giocare in questa squadra</em>".</p>