Champions League: niente assenza all'Old Trafford per Ronaldo, squalifica di una giornata

I tifosi della Juventus, ora, possono dormire sonni tranquilli. Dopo le sei vittorie consecutive in campionato e il trionfo a Valencia, la UEFA ha deciso di squalificare Cristiano Ronaldo solamente per una partita. La controversa espulsione del portoghese al Mestalla non aveva fatto sicuramente piacere alla Vecchia Signora e ai suoi supporter, i quali la ritenevano ingiusta ed esagerata, così come tutte le emittenti e le testate italiane.

L'ex Real Madrid, però, salterà solamente una partita e, in questo modo, non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri solo per il match interno contro lo Young Boys di martedì, mentre ritornerà regolarmente per la doppia sfida che lo vedrà opposto al suo passato contro il Manchester United di José Mourinho che non sta attraversando un periodo molto roseo.