Milan, ennesimo pareggio. Gattuso: "Parliamo di un’altra partita sfortunata"

Il Milan ha pareggiato (per l'ennesima volta). Questa sera i rossoneri non sono andati oltre l'1-1 ad Empoli nel posticipo della 6^ giornata di Serie A.

Gennaro Gattuso è intervenuto a Sky Sport 24 per commentare il match: "Penso che anche nel secondo tempo abbiamo creato tanto. L’errore ci può stare e li stiamo pagando a caro prezzo. Il rammarico e non chiudere le partite e questo sta diventando un problema. Parliamo di un’altra partita sfortunata, dobbiamo migliorare la fase realizzativa perché stiamo facendo fatica”.

I rossoneri, neanche questa volta, sono riusciti a gestire il risultato: "Abbiamo provato a gestire un po’ -ha dichiarato Gattuso-non facevamo una pressione ultra offensiva. Il rigore ci ha tagliato le gambe. Ma in quei 20-22 minuti non abbiamo rischiato nulla. Oggi abbiamo provato a gestirla e a palleggiare nella nostra metà campo. Prendiamo gol da tante partite e a livello mentale la stiamo pagando. I concetti dei difensori sono buoni”

Un Milan che non sa più vincere: "Quando commetti errori sistematici, ma per come vogliamo giocare, ci stanno. Quando non vinci giocando bene, un po’ di tranquillità si perde, non posso nasconderlo. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta. Dobbiamo stare tranquilli e lavorare".

Chiusura su Higuain: “Speriamo ce la faccia per domenica. C’è un po’ di edema e vediamo domani cosa dicono i dottori".