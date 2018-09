Napoli, tanto turnover ma la vittoria è arrivata. Ora la testa a sabato per il big match contro la Juve

Ieri sera il Napoli ha vinto contro il Parma con un netto 3-0. Nonostante un turnover massiccio, gli azzurri si sono sbarazzati senza affanno e senza rischi della squadra di Daversa.

Partita mai in discussione con gli azzurri che hanno dominato in lungo e in largo per tutti i 90 minuti come contro il Torino. Il Napoli ha subito pochissimo, non ha permesso al Parma neanche di avvicinarsi alla porta. Ancelotti ha dato spazio anche agli ultimi arrivati, tra cui Malcuit.

https://twitter.com/sscnapoli

A sbloccare la partita ci ha pensato subito Insigne (quinto sigillo in sei gare di campionato l'arma in più a disposizione di questo Napoli ndr) che ha sfruttato un errore difensivo del Parma. Una gara che si è messa subito in discesa, ma gli azzurri non sono riusciti a chiudere definitivamente i giochi fino alla ripresa con la doppietta di Milik. L'unica critica da fare a questa squadra è che ha fatto vedere per tutti i 90 minuti l'enorme superiorità ma ha fatto solo tre gol.

Una vittoria che serviva molto al morale. Il Napoli, dopo il ko contro la Sampdoria, è rinato: Ancelotti, dall’alto del suo magistero, ha trasmesso in fretta una nuova identità andando a migliorare tanto gli errori commessi contro i blucerchiati, con esperienza e buon senso questa formazione sembra ogni giorno più autorevole. L'allenatore di Reggiolo ha rivoltato questa squadra trovando, però, immediatamente una quadratura perfetta.

La battaglia è aperta: Juve-Napoli è già iniziata

La testa è già a sabato per il big match contro la Juventus: il Napoli non dovrà sbagliare visto che già segue in classifica i bianconeri. Un match che potrebbe già valere un pezzo di scudetto? No visto che siamo solo alla settima giornata di campionato e quindi il cammino è ancora lungo, ma con una vittoria dei padroni di casa si avrebbe già una mini fuga della Juve

Sabato si potrà capire se questo Napoli è davvero cresciuto e se potrò dire veramente la propria in un campionato dove c'è Cristiano Ronaldo in bianconero.

La sfida scudetto è ritornata è ancora Juve-Napoli. Le due squadre, probabilmente, non potevano arrivarci in maniera migliore.