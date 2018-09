Lega B: sfida caldissima tra Salernitana ed Hellas, il Pescara è pronto ad approfittarne

Trasferta delicatissima per l'Hellas Verona. La capolista di questa Serie B sarà infatti ospite, si fa per dire, della Salernitana, acerrima rivale calcistica che cercherà sicuramente di vincere. Gli Scaligeri, più forti, puntano dritti al colpo gobbo, i granata sognano un successo che li rilancerebbe nelle zone nobili della classifica. Più agevole la trasferta del Pescara, in casa di un Padova che non dovrà comunque essere sottovalutato. I delfini sperano in un passo falso dell'Hellas per sognare la vetta in caso di successo. Discorso analogo per il Benevento, prossimo a scendere in campo in casa e contro un Foggia ancora ultimo. I sanniti non hanno ancora perso, i rossoneri proveranno a fare punti per risalire la classifica.

Sfida-verità, poi, per la Cremonese. In casa dell'Ascoli, i ragazzi di Mandorlini si metteranno alla prova, comprendendo fin dove si potranno spingere nel prosieguo di stagione. Si prevede un match molto tirato, le due formazioni rischieranno poco per pungere al momento giusto. Dopo due tonfi consecutivi, è chiamato al riscatto il Cittadella, in casa di un Lecce che venderà cara la pelle. Entrambe nelle zone alte, le due formazioni daranno vita ad una sfida pimpante e ricca di emozioni, dove potrebbe essere un singolo episodio a spostare gli equilibri. Deve svoltare una volta per tutte, inoltre, il Crotone, attrezzatosi per la promozione diretta ma attualmente fuori anche dai playout. In casa del Brescia, dunque, i calabresi dovranno dar prova di forza e concentrazione, conquistando tre punti importantissimi.

Scendendo nelle zone di bassa classifica, delicata sfida tra Cosenza e Perugia, formazioni con diversi obiettivi pre-stagionali ma attualmente impelagate nella medesima situazione: i calabresi cercheranno il primo successo stagionale, gli umbri di cancellare le ultime due sconfitte. Novanta minuti ad altissimo contenuto di rischio, anche quelli tra Venezia e Livorno, formazioni costrette a fare punti per evitare un'altra settimana sofferente e tutt'altro che felice. I lagunari di Vecchi partono leggermente favoriti, occhio però all'orgoglio amaranto. Infine, tanto interesse intorno a Spezia-Carpi, match tra formazioni che, fino a qualche ano fa, lottavano per i playoff: i ragazzi di Castori bisseranno il successo della scorsa giornata?

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

28.09. 21:00 Crotone Brescia

29.09. 15:00 Lecce Cittadella

29.09. 15:00 Salernitana Verona

29.09. 15:00 Spezia Carpi

29.09. 18:00 Venezia Livorno

30.09. 15:00 Ascoli Cremonese

30.09. 15:00 Cosenza Perugia

30.09. 21:00 Benevento Foggia

01.10. 21:00 Padova Pescara