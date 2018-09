Inter - Ultimo test prima della Champions: a San Siro arriva il Cagliari

Dopo Samp e Fiorentina, l'Inter di Spalletti va a caccia della terza vittoria di fila in campionato per avvicinarsi al meglio alla trasferta complicata di Heindoven contro il PSV di Martedì. Contro, però, ci sarà una squadra complicata che andrà sicuramente a caccia di punti per ritornare a sorridere e venir fuori da una situazione difficile: il Cagliari di Maran non trova la vittoria da prima della sosta contro l'Atalanta e, contro un'altra squadra nerazzurra, va a caccia del riscatto. Spalletti vuole dare continuità ai suoi ragazzi ma vuole far rifiatare qualcuno in vista della cruciale sfida di Champions: il tecnico dei nerazzurri ha evidenziato anche in conferenza le insidie e le difficoltà che questa partita può avere. I tre punti però sono fondamentali, per provare a sfruttare anche qualche passo falso delle avversarie, come Roma e Lazio impegnate nel Derby capitolino, senza dimenticare Juve-Napoli.

Qui Inter

Come detto, Spalletti ha analizzato la situazione della squadra e queste sono le sue parole: "È una settimana che ci può rimettere in carreggiata e in corsa con le prime della classifica, se riuscissimo a fare bene. Stiamo crescendo, se siamo bravi adesso possiamo andare a vedere davvero quello che è il nostro massimo come rendimento e potenzialità. Chiaro che passa tutto attraverso i risultati". Passaggio importante anche su Lautaro Martinez, che potrebbe essere della partita: "Lui è un giocatore importante perché ha nel dna la possibilità di essere il terminale offensivo e di saper palleggiare con i compagni. E' un giocatore caratterialmente forte, tosto. Se riusciamo a mantenerlo così, perché c'è il rischio che ogni tanto chi si porta qui invece di mantenere il loro status perdano qualcosa, perché è risuccesso. E' possibile giochi da subito".

Per quanto riguarda la formazione, quindi, Spalletti potrebbe lanciare dal 1' Lautaro Martinez, dopo la prima giornata contro il Sassuolo, ma al momento il reparto offensivo sembra indirizzato a restare lo stesso, con Politano, Nainggolan e Perisic alle spalle di Icardi unica punta. Per il resto degli undici, dovrebbe essere il turno di Dalbert che lascerebbe rifiatare Asamoah in vista della Champions, e con Gagliardini in mezzo al campo insieme a Brozovic al posto di Vecino, dato che il centrocampista italiano non può giocare in Europa. Al centro della difesa possibile turno di riposo per Skriniar: dall'inizio spazio alla coppia Miranda-De Vrij.

Qui Cagliari

I Sardi allenati da Maran, che arrivano dal pareggio contro la Sampdoria, dovrebbero scendere in campo con un 4-3-2-1 composto dai migliori undici a disposizione. Davanti a Cragno ci saranno l'esperto Klavan e Romagna, con Srna a destra e Padoin a sinistra chiamati a fare gli straordinari sugli inserimenti degli esterni nerazzurri. In mezzo al campo formano il muro Castro, Bradaric e il talento Barella, con Joao Pedro e Ionita più avanzati sulla trequarti. Davanti l'unico punto di riferimento sarà Pavoletti, a sopportare tutto il peso dell'attacco.