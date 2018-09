Piatek segna, la Juventus lo chiama. Contatti già avviati con il Genoa

Siamo solamente a fine Settembre, ma la Juventus pensa già al mercato. I bianconeri, infatti, sono molto interessati a Krzysztof Piatek, attaccante del Genoa protagonista di un inizio di stagione a dir poco fantastico, nel quale ha messo a segno 10 reti in solamente 6 partite. Con questi numeri eccellenti il polacco ha già attirato su di sé le mire dei top club italiani, ma anche esteri. Tra questi in pole ci sono proprio i bianconeri, da sette anni Campioni d'Italia, i quali non perdono mai l'occasione di comprare un giocatore in forma e con un futuro radioso davanti, quale è quello di Piatek.

Arrivato quest'estate dal KS Cracovia, l'attaccante del Grifone ha sorpreso chiunque in questo avvio di campionato andando in gol in ogni partita da lui disputata. Marotta e Paratici non hanno perso tempo e, per anticipare la concorrenza, hanno già aperto la trattativa con la dirigenza ligure. Il partecipare a delle aste di mercato non è nello stile dei bianconeri, che spesso hanno evitato queste situazioni. Ecco perché la Vecchia Signora vuole chiudere l'operazione velocemente.

La cifra che andrà nelle casse del Genoa è di circa 20 milioni di euro, resta solo da capire se Piatek rimarrà sotto l'ombra della Lanterna fino a giugno o se vestirà la maglia bianconera già durante il mercato di riparazione. La Juventus pare realmente interessata al centravanti e, anche negli scorsi anni, non si è mai fatta scappare talenti cresciuti nel nostro campionato come, ad esempio, Federico Bernardeschi e Mattia Perin.