Juventus, verso il Napoli con Bernardeschi più di Dybala

Un inizio di stagione in grande stile e la possibilità di partire titolare nel primo snodo del campionato. Federico Bernardeschi si prepara alla supersfida di domani alle 18, quando all’Allianz Stadium comincerà Juventus-Napoli, da favorito su Paulo Dybala come terzo attaccante nel tridente bianconero.

Massimiliano Allegri ha avuto modo di testare il carrarese già diverse volte quest’anno, raccogliendo ottimi risultati: 6 presenze nelle sette partite stagionali, con due reti e ottime prestazioni, sia da titolare che da subentrato. L’ex Fiorentina è stato decisivo con il Chievo, segnando in pieno recupero il goal della vittoria, ed il suo ingresso a Frosinone ha spaccato il match, oltre alle ottime prove negli altri incontri; la migliore serata però Bernardeschi l’ha vissuta in Champions League contro il Valencia – l’unica disputata dall’inizio alla fine –, dimostrando grande maturità e spirito di sacrificio soprattutto dopo l’espulsione di Cristiano Ronaldo, nel momento pià complicato e proprio quando serviva di più.

Così Allegri ha la certezza di avere a disposizione un giocatore pronto a essere importante nelle gare che contano, esattamente come quella di domani con il Napoli che, pur essendo solamente la settima giornata, potrebbe già indirizzare l’andamento del campionato. Nonostante il ritorno al goal e la buona partita giocata con il Bologna, Paulo Dybala dovrebbe partire dalla panchina: la Joya non ha brillato finora, mostrando difficoltà sia a livello tattico che a livello mentale, risultando spesso avulso dal gioco bianconero e, almeno per ora, non perfettamente compatibile con Cristiano Ronaldo. In una partita da vincere, al momento Bernardeschi fornisce più garanzie sotto tutti i punti di vista, anche perché sembra essere il partner ideale di CR7, oltre ovviamente all’intoccabile Mario Mandzukic, al quale è stato concesso un turno di riposo mercoledì sera ma che tornerà al suo posto domani, nel ritorno al 4-3-3 dopo la parentesi 3-5-2 con il Bologna.