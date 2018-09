Lazio, è tempo di derby. Inzaghi: " La differenza può farla la fame dei ragazzi"

Domani alle ore 15.00 andrà in scena il derby della capitale, Lazio contro Roma. Simone Inzaghi ha così presentato la particolare gara in conferenza stampa.

IL DERBY, UNA PARTITA A SE': "Sicuramente sappiamo che il derby è una partita a sé, abbiamo avuto pochissimo tempo per prepararlo, così come la Roma. A Prescindere dalle ambizioni la stracittadina è importantissima per noi ed i nostri tifosi, vogliamo continuare la striscia positiva delle ultime prestazioni. Incontreremo una grande squadra, la differenza la faranno la fame dei ragazzi e la gestione dello stress. I supporter dal ritiro di Auronzo ci dicono che il derby lo aspettano con ansia. Vincere significherebbe tanto per noi, per la società, per i tifosi".

SULLA ROMA, IN CRISI DI RISULTATI? - "No, credo sia un momento ma siamo all’inizio del campionato. Vengono da un’ottima vittoria, vorranno fare una bella partita. Abbiamo analizzato la gara della Roma col Bologna e col Frosinone, siamo pronti a tutti e due i moduli che potrebbero schierare. La Roma è molto aggressiva, dovremo essere bravi nella gestione della palla. Servirà attenzione, perché partite del genere si decidono sui singoli episodi. La Roma ha perso giocatori importanti ma ne ha acquistati altri, stanno avendo dei problemi ma nel campionato ci sono dei momenti. Mercoledì ha vinto, e questo ha dato loro certezze. Di loro tempo il singolo, il gruppo ma soprattutto l’allenatore: ha dato un’organizzazione importante".

LE ULTIME DALLO SPOGLIATOIO- "“Penso che domani avrò, ad eccezione di Lukaku, tutta la rosa. Radu ha avuto buone sensazioni, Luiz Felipe mancava dal 18 agosto e mi aveva dato ampie garanzie, ha fatto 75′ minuti buoni ed aveva avuto un principio di crampi, ecco perché contro l’Udinese l’ho sostituito. Nell’allenamento di oggi dovrò valutare bene i ragazzi. Per quelli che non hanno giocato ad Udine ieri ho avuto ottime conferme. Sulla carta l’unico indisponibile dovrebbe essere Lukaku. Io penso che tutti gli uomini che ho possono essere determinanti. La mia idea è quella che il singolo non vince il derby, è il gruppo che fa le imprese. Io ho la fortuna di avere un grande gruppo".