Napoli - Ancelotti: "Non vi do nessun nome, infinita conoscenza per CR7"

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa in vista del big match contro la Juventus. Da tecnico del Napoli, so Carletto ha detto la sua sulla sfida, esordendo proprio sul peso specifico del match: "​E' un test molto importante per capire il nostro momento. Per me è buono, ma con la Juve avremo ulteriori conferme oppure sarà un piccolo passo indietro. Io sono fiducioso, arriviamo da un calendario complicato ma nelle condizioni ottimali. Avrei sperato di arrivarci con questa condizione, venivamo da buone partite in entrambe le fasi. Dovremo ripeterci contro una grande squadra".

Passaggio importante anche sul suo Napoli: "​Non vi do nessun nome, ci siamo allenati, la squadra sta bene ed è motivata per giocare. Più di 11 meriterebbero di giocare per condizione e valori dimostrati nelle ultime gare. E' un problema mio, non vi preoccupate. La gara di mercoledì non ha fatto altro che aumentare i miei dubbi. Alcune prove sono state sorprendenti. Malcuit? Tutti speravamo in una prova così all'esordio. Koulibaly è esperto, è tra i migliori centrali al mondo. Malcuit ha fatto bene, ma ha bisogno di tempo per adattarsi al meglio".

Carlo Ancelotti, in seguito, s'è soffermato ancora sulla sfida di campionato: "Allegri? Ha grande esperienza, conosce benissimo come giochiamo e cosa abbiamo cambiato. Non credo abbia particolari preoccupazioni, ormai nel calcio non ci sono più segreti. La squadra è già motivata quando si giocano queste partite, meno si parla e meno danni si fanno Le ultime gare sono state fatte bene, anche perché siamo passati per errori che abbiamo superato grazie all'intelligenza dei giocatori. Se la squadra non è auto-critica diventa difficile migliorarsi, qui c'è stata auto-critica e siamo migliorati in fretta".