Torino - Cairo: "Europa? Non parlo per scaramanzia, ci manca comunque qualche punto"

Urbano Cairo ha parlato a margine di un evento, in esclusiva a La Gazzetta dello Sport. Il numero uno del Torino, come esordio, ha inevitabilmente detto la sua sulla rosa: "​Possiamo dire che per ora ci sono state poche partite e tra l’altro abbiamo avuto un inizio di campionato molto impegnativo, in salita, contro Roma, Napoli e Inter. Poi è arrivata anche l’Atalanta che, dopo un momento difficile dopo l’uscita dall’Europa League, ha ottimi giocatori ed è ben allenato".

Parole importanti, quelle del presidente granata, che nonostante un inizio dei suoi abbastanza claudicante vede positivamente un piazzamento europeo dei suoi ragazzi: "​l campionato è ancora molto lungo, abbiamo tempo per recuperare qualche punto perso com’è successo contro l’Udinese o la Roma, a causa del Var. Europa League? Non ho detto l’obiettivo, ce l’ho in mente avendo fatto anche investimenti importanti, ma preferisco tacerlo per scaramanzia. Andiamo avanti partita per partita per capire dove siamo arrivati".

Il Var è sempre un argomento caldo, dunque, per Urbano Cairo, che da presidente ha infine parlato di Silvio Berlusconi, nuovo presidente del Monza: "È una bella cosa, non è mai arrivato in A, lui è ambizioso e vorrà portarlo lì".