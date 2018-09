Serie B - Una cinica Salernitana supera l'Hellas Verona: ai campani basta un goal di Jallow

Vittoria importantissima per la Salernitana, che supera l'Hellas Verona e si porta a casa tre pesanti punti in vista del prosieguo della stagione. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, i campani reggono anche nella ripresa, segnando al 70' grazie ad un bellissimo colpo di testa di Jallow. Hellas che prova a pareggiare nel finale, non riuscendovi. Salernitana che sale a quota 9, fermi a tredici gli scaligeri.

Padroni di casa che scendono in campo adottando il 3-5-2. Davanti a Micai, difesa a tre composta da Mantovani, Schiavi e Gigliotti. In cabina di regia, spazio a Di Tacchio, affiancato da Odjer e Castiglia. Colantuono sceglie Casasola e Vitale come fluidificanti, incaricati di supportare il tandem offensivo Djuric-Jallow. Un offensivo 4-3-3, invece, per gli ospiti, che si affidano a Matos e Tupta ai lati di Cissé. Silvestri in porta, protetto dai centrali Marrone e Caracciolo e dagli esterni Crescenzi e Balkovec. Henderson in cabina di regia, affiancato da Dawidowicz e Colombatto.

Salernitana subito aggressiva con Odjer, che al primo riceve in mezzo da Vitale e lascia partire una conclusione però poco pericolosa per Silvestri. Lo spavento iniziale anima l'Hellas Verona, che lentamente comincia a prendere campo e misure ai campani. Al quarto d'ora, gli scaligeri ci provano con una bella conclusione di Henderson, il cui tiro sfiora la rete. Un minuto dopo contropiede micidiale di Matos, che salta di netto Schiavi non trovando però la rete. La Salernitana è però attenta e guizzante soprattutto con Odjer: il ghanese ci prova dalla distanza, pallone poco lontano dall'incrocio dei pali. Con il passare dei minuti, la sfida si anima e aggrada pubblico dell'Arechi​ fino alla fase finale della prima frazione: al 38' grande tiro al volo di Djuric di poco fuori, quattro minuti dopo è Tupta a scappare sull'out mancino e a impegnare Micai con una conclusione precisa ma non imparabile.

Secondo tempo con l'Hellas pericoloso al 50', quando è Crescenzi ad incunearsi in area trovando però la risposta difensiva di Schiavi, che manda il pallone in corner. Un minuto dopo ci prova Karamoko Cissé, pallone a lato. L'ex attaccante del Benevento, particolarmente in palla, sfiora però il goal nella propria porta: un suo colpo di testa arretrato, infatti, quasi beffa Silvestri e gela il sangue degli scaligeri. Al 65' ancora un tiro dalla distanza di Odjer, Marrone respinge senza problemi. E' una buona Salernitana, quella schierata da Colantuono, rosa equilibrata e capace di colpire al momento opportuno. Al 70' i campani la sbloccano infatti con Jallow, che ribadisce in rete un perfetto cross di Casasola.

Nella fase finale di gara, l'Hellas Verona spinge a caccia del pari, sfiorando spesso la rete. Al 75' ci prova due volte Laribi in rapida successione, Micai respinge in angolo. Quattro minuti dopo, il portiere ex Bari respinge un cross insidioso di Henderson, evitando a Tupta di colpire in rete. Protagonista della parentesi finale di gara, Micai salva anche sul Laribi, che all'84' si vede murare di piedi il proprio tiro a botta sicura. Negli ultimi minuti, la Salernitana avrebbe addirittura la chance di fare 2-0 con Bocalon, il cui colpo di testa sfiora il palo della porta di Silvestri. La sfida finisce così, con la Salernitana esultante dopo novanta minuti. Migliore in campo per i padroni di casa, Micai. Per gli ospiti in evidenza Cissé.