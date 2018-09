Serie A - La Roma fa suo il derby: battuta la Lazio 3-1

La Roma fa suo il derby capitolino. Nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie A la squadra di Di Francesco batte 3-1 la Lazio conquistando il secondo successo consecutivo. Match emozionante, con i padroni di casa che nel finale di tempo passano con Pellegrini. Nella ripresa Immobile sfrutta un errore di Fazio e pareggia ma Kolarov, su punizione, riporta in vantaggio i giallo-rossi. Nel finale arriva anche la terza rete con Fazio che si fa perdonare. Con questo successo la Roma sale a quota 11 in classifica mentre la Lazio resta a 12.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni, 4-2-3-1 per la Roma con Florenzi, Pastore ed El Shaarawy a supporto di Dzeko mentre la Lazio risponde col 3-5-1-1 con Luis Alberto alle spalle di Immobile.

Partita molto tattica nei primi minuti, la Lazio interpreta meglio la prima fase del match e al 18' crea la prima occasione con Marusic che, dall'interno dell'area, calcia forte col destro ma la sfera termina alta di poco. Pochi secondi dopo ospiti vicini al gol con un destro al volo di Immobile che termina sopra la traversa. La reazione della Roma, però, è veemente e al 23' va ad un passo dal gol con Dzeko che entra in area, ubriaca Acerbi e calcia col destro ma Strakosha salva.

Centoventi secondi più tardi altra chance per la compagine di Di Francesco, Pastore incrocia col mancino ma Strakosha risponde presente. Su capovolgimento di fronte opportunità anche per gli ospiti con Immobile che gira col destro ma Olsen devia in angolo con la punta delle dita. Al 37' primo cambio del match, Pastore si fa male, al suo posto Pellegrini. Cambio forzato ed azzeccato perché, nel finale di tempo, la Roma passa proprio con il neo entrato che, al termine di un'azione confusionaria, insacca col tacco a porta vuota, 1-0.

La seconda frazione si apre con un doppio cambio per la Lazio con Badelj e Correa per Parolo e Luis Alberto. L'inizio del secondo tempo, però, ricalca le orme del primo a partite invertite: Roma più propositiva ma al 67', a sorpresa, arriva il pareggio della formazione bianco-celeste con un grande errore di Fazio che spiana la strada ad Immobile. L'ex Pescara entra in area e col destro ad incrociare insacca, 1-1. Passano solo quattro minuti e la Roma torna subito in vantaggio con Kolarov che, direttamente su punizione, batte Strakosha sul suo palo, 2-1. Inzaghi si gioca anche la carta Caicedo ma al minuto 86 la chiude la Roma con Fazio che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, insacca di testa, 3-1 e fischio finale. La Roma conquista il derby e si rilancia in classifica mentre la Lazio torna a perdere dopo cinque vittorie consecutive

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi (74' Cristante), Nzonzi; Florenzi (83' Juan Jesus), Pastore (37' Pellegrini), El Shaarawy; Dzeko. A disposizione. Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Karsdorp, Lu. Pellegrini, Coric, Cristante, Zaniolo, Lo. Pellegrini, Under, Kluivert, Schick. Allenatore: Di Francesco.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo (53' Badelj), Leiva, Milinkovic, Lulic (81' Caicedo); Luis Alberto (53' Correa); Immobile. A disposizione. Proto, Bastos, Wallace, Basta, Patric, Murgia, Cataldi, Durmisi, Badelj, Berisha, Correa, Caicedo. Allenatore: Inzaghi.

RETI: 45' Pellegrini (R), 68' Immobile (L), 71' Kolarov (R), 86' Fazio (R)

AMMONIZIONI: Dzeko, Pellegrini (R), Badelj (L)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 3' nel primo tempo, 4' nel secondo tempo

STADIO: Olimpico