Juventus-Napoli le formazioni ufficiali

Juve e Napoli, adesso tocca a voi. Tra un'ora si scende in campo all'Allianz stadium, con Juventus e Napoli pronte a darsi battaglia per la super-sfida di questa settima giornata. I bianconeri, guidati da Massimiliano Allegri, optano per un canonico 4-3-3, condito però da alcune novità in termini di uomini. Il Napoli ripresenta il 4-4-2 ammirato al San Paolo con il Parma.

Andiamo quindi nel dettaglio delle formazioni: Juventus che schiera Szczesny tra i pali; difesa a quattro con Cancelo e Alex Sandro terzini e Chiellini e Bonucci centrali; centrocampo con Emre Can, Pjanic e Matuidi; attacco composto da Dybala, Mandzukic e Ronaldo.

Rispondono i partenopei con Ospina in porta; Hysaj e Mario Rui i laterali bassi, Albiol e Koulibaly (autore del gol decisivo lo scorso anno) da centrali; Callejon indietreggia a centrocampo, esterno come Zielinski, mentre nel mezzo operano Hamsik e Allan; in attacco Insigne e Mertens, con Milik in panchina.